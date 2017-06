Wer in Deutsch­land Kunde einer Online­video­thek wie Netflix oder Maxdome ist und Filme wie den Oscar-Gewinner „La La Land“ sehen will, hat bisher oft nur im Inland Zugriff darauf. Im Ausland werden die Dienste üblicher­weise gesperrt, da sie meist nur Lizenzen für den deutschen Markt besitzen. „Geoblocking“ heißen solche Sperren im Fachjargon. Die EU hat nun beschlossen, dass Kunden kosten­pflichtige Online­video­theken ab 2018 in der gesamten EU nutzen können. Viele andere Videos bleiben aber gesperrt: etwa Live­streams oder Mediatheken­inhalte von Fernsehsendern. Bei Reisen außer­halb der EU müssen Kunden zudem weiterhin auf heimische Streaming-Dienste verzichten.

