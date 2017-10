Banken kaufen ETF-Anteile für Sparpläne an unterschiedlichen Terminen. Die Ausführung erfolgt zum Beispiel über den Xetra-Handel oder außerbörs­liche Dienst­leister, oft können Kunden zwischen verschiedenen Terminen wählen – im Falle der DKB zwischen dem 5. oder 20. Tag eines Monats. Abge­wickelt wird der Kauf im Handels­system Quotrix an der Börse Düssel­dorf.

Feier­tags­handel

Am 5. Juni 2017 war Pfingst­montag, ein gesetzlicher Feiertag. An wenigen Börsen wurde dennoch gehandelt, darunter auch in Düssel­dorf. Feier­tags­handel ist wegen geringer Umsätze generell mit Vorsicht zu genießen. Anlegern drohen aufgrund erhöhter Handels­spannen (Spreads) über­höhte Kauf­kurse.