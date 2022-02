ETF-Auswahl Den passenden Welt-ETF finden

Global breit streuende Aktien-ETF sind eine Patent­lösung für alle, die an den Börsen mitmischen wollen. Doch welchen ETF soll man nun nehmen? Das ist für viele Anleger nicht so simpel. Erstens gibt es nicht die eine Börsen­welt, sondern verschiedene Welt­indizes. Zweitens haben auch ETF unterschiedliche Eigenschaften, die dem einen wichtig, dem anderen egal sind. Wir zeigen, wie Anle­gerinnen und Anleger den ETF finden, der exakt zu ihren Ansprüchen passt.

ETF (Exchange Traded Funds) sind börsengehandelte Indexfonds , mit denen sich Anleger sehr einfach an Finanzmärkten beteiligen können. Aktien-ETF sind dabei besonders beliebt. Zur Beruhigung vorweg: Alle welt­weit anlegenden Aktien-ETF mit dem Finanztest-Siegel „1. Wahl“ – zurzeit immerhin 56 Fonds – eignen sich ohne Wenn und Aber als Basis­anlage. Es droht kein Schaden, wenn man nach dem Zufalls­prinzip irgend­einen heraus­pickt. Ob der ETF, der so ins Depot gelangt, die persönlich beste Lösung darstellt, ist eine andere Frage.

Indizes im steten Wandel

Mit allen breit streuenden Welt­indizes erhalten ETF-Käufer zunächst eine repräsentative Aktien­auswahl. Sie beteiligen sich an den wichtigsten Aktiengesell­schaften rund um den Globus. Die teuersten Unternehmen – zurzeit sind das Apple, Microsoft, Alphabet („Google“) und Amazon – haben den größten Anteil am Index. Die USA sind das mit Abstand am höchsten gewichtete Land in allen Welt­indizes.

Das muss nicht immer so bleiben. Aktienindizes passen sich grund­legenden Veränderungen der Börsen­land­schaft an, weil Firmen mit zukunfts­trächtigen Geschäfts­modellen im Börsen­wert steigen und erfolg­lose Aktien nach und nach verdrängen.

So rauschte der 2003 gegründete Tesla-Konzern mit seinen E-Autos in Rekord­zeit unter die globalen Topunternehmen. Die auto­matische Anpassung der Indizes ist bequem: Anleger müssen sich nicht kümmern, ihre Aktien­auswahl bleibt dennoch aktuell.

Tipp: Wie Sie Tesla und Co in Ihr Depot einbauen, erfahren Sie in unserem Special ETF Elektromobilität.