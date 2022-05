Professor Walter Eichen­dorf, Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) hat dafür plädiert, Radwege so zu gestalten, dass alle, die sie nutzen, sicher ankommen. Konkret bedeute das, sie in der Breite den neuen Anforderungen anzu­passen. Ganz ungefähr­lich sind die Roller nicht, wie Erfahrungen aus Wien zeigen. Bei einer Umfrage des Kuratoriums für Verkehrs­sicherheit gaben 16 Prozent der E-Scooter-Nutzer an, schon einmal eine Situation erlebt zu haben, in der der Roller für sie nicht kontrollier­bar war. 6 Prozent der Nutzer hatten bereits einen Unfall. 20 Prozent gaben an, schon einmal einen Beinahe-Unfall erlebt zu haben. Haupt­gefahren waren Kollisionen mit Gehsteigkanten, Abbiegeunfälle, Spurrillen – und dass andere Verkehrs­teilnehmer die E-Roller schlicht über­sehen hatten.

Dennoch gab es weniger Unfälle als gedacht. Aus diesem Grund haben einige Versicherer, wie beispiels­weise die Allianz oder die DEVK ihre anfäng­lichen Beitrags­sätze wieder gesenkt.

Unfall­chirurgen warnen vor Verletzungs­risiko Vor einem erhöhten Verletzungs­risiko durch E-Tret­roller im Stadt­verkehr haben Gesund­heits­experten gewarnt. Gegen­über der Osnabrü­cker Zeitung hatte der Leiter der Sektion Prävention der Deutschen Gesell­schaft für Ortho­pädie und Unfall­chirurgie (DGU), Christopher Spering, gesagt, die E-Scooter seien hoch­gefähr­lich, weil sich andere Verkehrs­teilnehmer nur extrem schwer auf sie einstellen könnten. Fahrer seien so schnell wie mit dem Fahr­rad unterwegs, jedoch völlig unge­schützt. Bei Stürzen verfinge sich ein Fuß schnell unter dem Tritt­brett.