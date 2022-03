E-Rezept Wann geht es endlich los?

Grund­sätzlich ja. Doch sind bisher nicht alle Apotheken in der App der Gematik gelistet. Das liegt daran, dass jede Apotheke zunächst nur eine Institutions­karte, also einen Identitäts­nach­weis für den Eintrag in der Gematik-App, bekommen hat. Wenn sie neben ihrem Vor-Ort-Geschäft aber auch einen Webshop als Versandapotheke betreibt, braucht sie zwei. Das Problem soll sich in den nächsten Monaten bessern, denn inzwischen können Apotheken mehrere Institutions­karten erhalten.