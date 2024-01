E-Rezept Seit Januar ist das digitale Rezept Pflicht

Zwei Möglich­keiten zum Einlösen

Gesetzlich Kranken­versicherte können ihre E-Rezepte auf zwei Wegen in der Apotheke einlösen: perApp und seit Juli 2023 auch per elektronischer Gesund­heits­karte (eGK). Dafür gibt es in Apotheken spezielle Kartenlesegeräte in die Versicherte – ähnlich wie beim Arzt – nur ihre Gesund­heits­karte stecken müssen. Eine Pin ist nicht nötig.

Einen Ausdruck erhalten Patienten nur noch auf ausdrück­lichen Wunsch oder wenn sie im Pfle­geheim wohnen und etwa eine Dauer­medikation benötigen. Der Papier­ausdruck enthält einen Rezept­code. Durch Scannen dieses Codes in der Apotheke kann das Medikament ausgegeben werden.

Bisher können ausschließ­lich gesetzlich Krankenversicherte das E-Rezept nutzen. Für Privatversicherte soll das aber künftig auch möglich sein.

E-Rezept per App Ein weiterer Weg, um E-Rezepte zu empfangen und zu über­mitteln, ist die offiziell zugelassene App namens „E-Rezept“. Sie ist kostenlos in den App-Stores von Google, Apple und Huawei verfügbar. Entwickelt hat sie die Gematik, die den Aufbau eines sicheren Daten­netzes für das deutsche Gesund­heits­wesen verantwortet. Haupt­anteils­eigner dieser Gesell­schaft ist das Bundes­gesund­heits­ministerium. So funk­tioniert das E-Rezept per App Die Arzt­praxis verschickt einen Code auf die E-Rezept-App. Diesen können Versicherte persönlich in der Apotheke vorzeigen oder ihn elektronisch weiterleiten – etwa, um die Arznei zu einem späteren Zeit­punkt abzu­holen oder liefern zu lassen. Voraus­setzungen Das Smartphone sollte mindestens Android 7 oder iOS 14 als Betriebs­system haben und NFC-fähig sein. Die Abkür­zung steht für „Near Field Communication“. NFC ermöglicht den Daten­austausch zwischen Geräten und wird zum Beispiel beim kontaktlosen Bezahlen einge­setzt. Außerdem ist zur Anmeldung in der App die elektronische Gesund­heits­karte mit NFC-Funk­tion nötig, erkenn­bar an einer sechs­stel­ligen CAN-Nummer (siehe Bild), sowie die zugehörige Pin. Die Pin erhalten Versicherte bei ihrer Krankenkasse. Meist müssen sie sich dafür extra authentifizieren. Hinweis: Sind Gesund­heits­karte und Handy nicht NFC-fähig, ist die App nur einge­schränkt nutz­bar – etwa, um Rezept-Codes zu scannen und in der Apotheke einzulösen. Die Krankenkassen stellen bei Bedarf eine neue elektronische Gesund­heits­karte aus.

Vorteile des E-Rezepts Das E-Rezept gilt als wichtiger Baustein der Digitalisierung im Gesund­heits­wesen: Idealer­weise spart es Zeit und Wege. Beim Arzt. Wer es etwa in der Arzt­praxis erhält, kann es direkt via Smartphone an eine Apotheke schi­cken. Sie legt die verschriebenen Medikamente bereit oder bestellt sie bei Bedarf – und liefert sie vielleicht sogar nach Hause, wenn sie über einen Boten­dienst verfügt. Waren Patienten im Quartal schon in der Praxis und benötigen ein weiteres Rezept, müssen sie dafür die Praxis nicht erneut aufsuchen. Das Rezept kann gleich auf das Smartphone gespielt werden.

Versand­apotheke. Auch die Bestellung bei Versandapotheken vereinfacht sich, sobald Rezepte elektronisch statt wie bisher nur per Brief verschickt werden können.

Video­sprech­stunden. Beim virtuellen Arztbesuch spart es ebenfalls Zeit, wenn die Verordnung direkt auf dem Mobiltelefon ankommt.

Rezepte Dritter. Sind Rezepte pflegebedürftiger Angehöriger, Nach­barn oder Freunde in der App gespeichert, können Versicherte auch diese einlösen. Wichtig: E-Rezepte können nur einmal digital einge­löst werden. Danach ändert sich der Status, der zentral gespeichert wird.

So sicher sind die Daten Die E-Rezept-Daten werden verschlüsselt auf Servern der Telematikinfrastruktur gespeichert. Das ist das geschützte Netz­werk, über das Praxen, Apotheken und andere Beteiligte im deutschen Gesund­heits­system sicher kommunizieren können. Nur berechtigte Personen, die im Besitz des entsprechenden Codes sind, können ein E-Rezept abrufen – also beispiels­weise die Versicherten selbst, die verordnende Ärztin­und die entsprechende Apotheke. Die generelle Sicherheit des E-Rezepts hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Mitte 2021 anhand von Gutachten zu Daten­schutz und weiteren Aspekten bestätigt. Für den flächen­deckenden Einsatz brauchen nun alle Arzt­praxen und Apotheken das nötige Zubehör, also auch etwa die passende Software.