Juicy Grow GmbH

Das Amts­gericht Charlottenburg in Berlin hatte am 19. Dezember 2022 das Insolvenz­verfahren gegen die Juicy Grow GmbH und deren Geschäfts­führer Viktor Bitner „wegen Zahlungs­unfähigkeit und Über­schuldung“ eröffnet. Als Insolvenz­verwalter wurde Philipp Grauer aus Berlin bestellt. Bisher gingen allein in Deutsch­land bei der zuständigen Staats­anwalt­schaft Berlin mehr als 2 000 Straf­anzeigen in der Sache ein. Die Ermitt­lungen gehen weiter und dürften noch Monate andauern, teilte ein Sprecher der General­staats­anwalt­schaft auf Finanztest-Anfrage mit.