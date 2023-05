Finanztest setzte MFP My First Plant GmbH aus Österreich 2022 auf die Warn­liste. Nach Zahlungs­schwierig­keiten soll die Firma nun an fragwürdige Partner verkauft werden.

Seit Monaten keine Auszahlungen Die österrei­chische Firma MFP My First Plant GmbH versprach viel – und landete wegen nicht nur wegen leerer Versprechungen auf unserer Warnliste Geldanlage. Verschiedene Anleger berichten auf Kanälen des Messenger-Dienstes Telegram von mehr­fach verschobenen Auszahlungen. Manche warten seit Monaten auf ihr Geld. Die Firma trat mit dem Versprechen an, zwei­stel­lige Renditen mit dem Verkauf von Cannabis­produkten zu erzielen. Das ist völlig unrealistisch, denn dieser Markt ist nur dem Schein nach lukrativ. Die führenden Unternehmen mussten in den letzten Jahren massive Börsen­verluste hinnehmen.

Große Cannabis­konzerne an der Börse: Höhenrausch und Kater Im Hype um die Legalisierung verzehnfachte sich zeit­weise der Wert von Tilray. Auch andere Anbieter profitierten. Die gute Stimmung war aber schnell vorbei, die Verluste sind riesig.

Quellen: Refinitiv, eigene Berechnungen. Stand: 31. Juli 2022. © Stiftung Warentest

Immer weitere Vertröstungen Die Anleger von MFP werden nun seit geraumer Zeit vertröstet. Firmengründer Mario Abraham stellte sich anfangs noch Fragen in Video­konferenzen, ohne jedoch viele Details zu nennen. Später sprach er von einer Firma, die MFP über­nehmen wolle, nannte aber zunächst keine Namen. Anfang April sprach er dann von der Firma „ERDM“. Man habe die Entscheidung getroffen, das Unternehmen zu verkaufen. „Wir haben uns in Klagenfurt getroffen, waren beim Notar, haben die Unter­schriften geleistet, um den Geschäfts­führer­wechsel durch­zuführen“, sagte er in dem Video­call, der Finanztest als Datei vorliegt. „Wir werden das Unternehmen dann Zug um Zug übergeben.“

Fragen nicht beant­wortet In späteren Video­konferenzen tauchte Mario Abraham nicht mehr auf. Anleger äußerten den Verdacht, dass er nur auf Zeit spiele. Fragen von Finanztest, ob nach dem angekündigten Verkauf bisherige Anle­gerinnen und Anleger ausbezahlt würden, ließ der Firmengründer unbe­antwortet. Die Seite Myfirst­plant.eu warb derweil weiter um Kunden: „deine Chance, an einem Milliardenmarkt zu partizipieren“.

Auffällige Firma soll über­nehmen Zuletzt traten in Video­konferenzen andere Beteiligte auf. Bei der Firma, die die Geschäfte von MFP über­nehmen soll, handelt es sich um die ERDM Solar GmbH und Hydroponik Vertriebs GmbH. Sie gehört zu 100 Prozent Georg Peter Ilija Dudov, der als Wohn­ort San Andrés Tuxtla in Mexiko angibt. Er wurde bereits als der „designierte neue Inhaber“ bezeichnet. Dudov tauchte auch an anderer Stelle auf: als Zuständiger der in Panama registrierten PV Concept S.A..