Nachdem Finanztest den Fall der Internetplattform juicyfields.io detailiert offenlegte, kam es zu Haus­durch­suchungen. Die Ermitt­lungen dauern an. Es geht dabei mutmaß­lich um ein Betrugs­modell, bei dem Anleger in mehr­stel­liger Millionenhöhe geschädigt wurden.

Juicyfields bean­spruchte für sich, das Geschäfts­modell des E-Growing mit erfunden zu haben. Dabei investieren Anleger digital über eine Platt­form in Pflanzen, die bewirt­schaftet werden. Den E-Growern wurden anfangs – möglicher­weise aus den Geldern anderer Anleger – jähr­liche Renditen in zwei­stel­liger Höhe ausgezahlt, bis das mutmaß­liche Betrugs­system kollabierte.

Juicyfields ist aber nicht der einzige E-Growing-Anbieter. Da gibt es auch noch die Platt­form myfirst­plant.eu, hinter der die MFP My First Plant GmbH aus Österreich steckt. Sie wurde 2020 von Mario Abraham gegründet und verspricht Wunder­sames mithilfe von Cannabis­pflanzen, die CBD enthalten – Wirk­stoffe, die nicht berauschen: „Durch den Verkauf der Ernteerträge ... erwirt­schaftet dir deine Pflanze von allein den Kauf­preis.“ Regel­mäßige Ernteerlöse als dauer­hafte Geld­vermehrung – zu viel Glauben sollten Anleger dem nicht schenken.

Fragwürdige Marketing­methode

Der Firmengründer hat eine einschlägige Vorgeschichte. Abraham, gerade einmal Anfang 30, arbeitete zuvor bei einer Firma, die Teil des Unter­nehmens­netz­werkes von EXW Wallet war. EXW versprach hohe Renditen beim Verkauf von Kryptowährungen; außerdem stellte die Firma Anlegern Gelder in Aussicht, wenn sie weitere Kunden warben: „Multi-Level-Marketing“ nennt sich das. Es erinnert an ein Schnee­ball­system. EXW schaffte es ins österrei­chische Fernsehen, weil die dortige Finanzmarkt­aufsicht FMA warnte, der EXW fehle es an einer Genehmigung für ihr Geschäft. In Foren beschwerten sich später Anleger, nie Auszahlungen erhalten zu haben. Inzwischen gibt es die Firma nicht mehr.