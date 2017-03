E-Bike: Auto verschrotten, Elektrorad kaufen, Prämie sichern

Bis Ende Januar 2018 können Franzosen die neue Prämie für Elektrofahr­räder erhalten. Bei Kauf eines neuen Elektrorads über­nimmt der französische Staat 20 Prozent des Kauf­preises, maximal aber 200 Euro. Dieser Zuschuss gilt nur für neuwertige sogenannte Pedelecs mit Lithium-Ionen-Akkus, bei denen der Motor den Radler unterstützt, wenn er in die Pedale tritt. Der Motor schaltet sich auto­matisch ab, sobald der Radler 25 Kilo­meter pro Stunde (km/h) erreicht (siehe unser FAQ E-Bike ). Die Stiftung Warentest testet regelmäßig Pedelecs . E-Bikes, die auch ohne Muskel­kraft fahren und zum Teil deutlich höhere Geschwindig­keiten erreichen, werden von Paris nicht subventioniert. Mit dem Anreiz will das französische Umwelt­ministerium alternative Verkehrs­mittel fördern.

Auch der deutsche Bundes­rat hatte im Herbst eine solche staatliche Subvention angedacht, die Idee wurde jedoch von der Bundes­regierung verworfen. Wie in Frank­reich vor der Einführung der landes­weiten Prämie, gibt es auch in Deutsch­land bereits regionale Rege­lungen. So zahlt beispiels­weise die Stadt München beim Kauf eines Pedelecs oder Lasten-Pedelecs zwischen 500 und 1 000 Euro dazu ( Förderprogramm Elektromobilität ). Wenn der Käufer dann noch nach­weisen kann, dass er sein Kraft­fahr­zeug verschrottet hat, erhält er einen zusätzlichen Bonus. Ein ähnliches Programm hat auch die Stadt Tübingen aufgelegt.

Verbände fordern Förderung

Eine Regelung wie die in München oder Tübingen fordern Verbände für ganz Deutsch­land. „Anders als in Frank­reich gibt es in Deutsch­land bereits einen florierenden Pedelec-Markt.“, sagt Stephanie Krone, Presse­sprecherin des Allgemeinen Deutschen Fahr­rad-Clubs ( ADFC). Rund 3 Millionen Pedelecs und E-Bikes sind laut dem Statistikportal Statista bereits auf deutschen Straßen unterwegs – Tendenz steigend. Auch der Verkehrs­club Deutsch­land ( VCD) fordert den Staat auf, im Rahmen seiner E-Mobilitäts-Offensive nicht nur Elektro­autos zu fördern, sondern auch Elektrofahr­räder. Dazu hat der VCD bereits konkrete Vorstel­lungen: Die Regierung soll sich mit bis zu 25 Prozent am Neukauf eines Elektrofahr­rads beteiligen. Nach Vorstellung des VCD würde der Zuschuss erst bei 500 Euro (E-Bikes) beziehungs­weise 1 000 Euro (Lastenräder) gedeckelt.