E-Auto-Versicherungen im Vergleich Diese Leistungen zählen

Knapp 356 000 Elektro­autos wurden 2021 in Deutsch­land neu zugelassen – sie machten im vergangenen Jahr laut Kraft­fahrt-Bundes­amt 13,6 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen aus. Wer viel Geld für die Anschaffung eines neues E-Autos ausgibt, möchte sein Fahr­zeug natürlich gegen möglichst viele Gefahren und Schäden absichern – doch speziell auf E-Autos zuge­schnittene Tarife waren bis vor einigen Jahren eine Seltenheit.

Große Unterschiede bei Versicherungen für E-Autos

Darum bieten nun immer mehr Versicherer die Möglich­keit, E-Auto-spezi­fische Schäden in die Kfz-Versicherung einzuschließen. Wie die E-Auto-Tarife funk­tionieren und welche Leistungen sie bieten, ist für Verbrauche­rinnen und Verbraucher in den Versicherungs­bedingungen jedoch oft schwer nach­zuvoll­ziehen (E-Auto-Versicherungen: Vergleich selbst für Profis schwer). Es lohnt sich, verschiedene Angebote zu vergleichen und zu prüfen, welcher Tarif welche Schäden in welcher Höhe abdeckt – dabei hilft Ihnen unsere Über­sicht­stabelle. Stets aktuelle güns­tige Tarife für Ihr E-Auto finden Sie mithilfe unseres individuellen Kfz-Versicherungsvergleichs.