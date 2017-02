Dübel: Der richtige Typ für jeden Zweck

© Zoonar / U. Norkus, F1online, Stiftung Warentest (M)

Hält der Dübel oder droht der Absturz? Diese bange Frage stellen sich vielen Heim­werker, die Regale, Spiegel­schränke oder Leuchten an Wänden und Decken montieren. Mit unseren Tipps stehen sie auf der sicheren Seite. Universaldübel, Spreiz­dübel, Spiral­dübel: Wir sagen, welche Dübel für welche Anwendungs­fälle in Frage kommen – abhängig von Unter­grund und Last. Wir erklären, wie dick eine Schraube sein muss – und warum es sich lohnt, das Bohr­loch zu reinigen.