Dubioses Portal Zweifelhafte Kredite

Keine korrekte Angaben

Das im August 2022 angemeldete Portal randyxfinanzen.com bietet nach eigenen Angaben Auto- und Privatkredite sowie Baufinanzierungen an. Allerdings ist die Seite nicht seriös und antwortet nicht auf Anfragen von Finanztest. Zudem nennt sie in ihren Bedingungen für die Kredit­vergabe und in den Daten­schutz­bedingungen die Smava GmbH. Auf der Seite heißt es etwa: „(im Folgenden: „smava“ oder „wir“)“. Allerdings handelt es sich dabei um Identitäts­betrug, denn Smava teilt auf Anfrage mit, nichts mit der Seite zu tun zu haben, weswegen das Portal auf die Warn­liste Geld­anlage kommt.