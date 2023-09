Geld futsch

Die Seite bel-finanz.de preist Fest­geld­anlagen und lockt damit potenzielle Anle­gerinnen und Anleger in die Falle – wie die Familie K., die sich an Finanztest wandte. Leider zu spät, denn das Geld für die vermeintliche Fest­geld­anlage – 25 000 Euro – war da schon an ein Konto über­wiesen; die versprochenen 4,45 Prozent Zinsen waren reines Lock­mittel. Geworben wurde unter anderem auch mit einer „EU-Einlagensicherung“ – die bisher jedoch über­haupt nicht existiert.