Fehler­haftes Impressum

Auffällig auch, dass die Seite lediglich eine Adresse in der Schweiz nennt, statt Name und Rechts­form eines Ansprech­part­ners oder einer Firma. Anfragen von Finanztest wurden nicht beant­wortet. Die Seite kommt wegen falscher und fehlender Angaben auf die Warn­liste Geld­anlage. Seriöse Zins­angebote finden Sie in unseren Produktfindern zu Tagesgeld und Festgeld.