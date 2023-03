Druckertinte im Abo Wann sich ein Tinten-Abo lohnt

Ärgerlich: Mitten in einem größeren Druck­auftrag geht die Tinte aus – und es sind keine Ersatz­patronen zur Hand! Wer das vermeiden will, kann Druckertinte auch im Abonnement beziehen und muss sich dann um Füll­stände keine Gedanken mehr machen. Tinten-Nach­schub kommt auto­matisch per Post ins Haus. HP bietet diesen Dienst unter dem Namen „Instant Ink“ schon seit einigen Jahren an. Inzwischen gibt es ähnliche Angebote auch von Brother, Canon und Epson. Brother und HP bieten zudem auch Toner-Abos für Laser­drucker an.

Der Drucker muss online sein Das Prinzip ist bei allen vier Anbietern gleich: Man zahlt eine monatliche Pauschale, deren Preis sich nach einer fest­gelegten Anzahl gedruckter Seiten richtet. Droht die Tinte zur Neige zu gehen, meldet sich der Drucker auto­matisch beim Anbieter. Der schickt dann neue Tinte per Post. Damit das funk­tioniert, muss der Drucker stets online sein. Er muss also netz­werk­fähig und mit dem Internet verbunden sein. Allerdings funk­tioniert das nicht mit allen Netz­werk­druckern. Für welche ihrer Modelle die Anbieter ein Tinten-Abo ermöglichen, findet man am besten auf deren oben genannten Webseiten heraus. Tipp: Gute Netz­werk­drucker finden Sie im Druckertest der Stiftung Warentest.