Preisgüns­tige Tinte kommt aus Flaschen, zeigt der aktuelle Drucker-Test der Stiftung Warentest (2022). Wer einen Drucker mit Tinten­patronen hat, kennt aber das Problem: So billig der Drucker beim Kauf erscheinen mag, so teuer wird das Drucken auf Dauer, wenn man Original-Tinte verwendet. Billige No-Name-Patronen funk­tionierten auch nicht immer. Doch es gibt preisgüns­tige Alternativ-Patronen, zum Teil von namhaften Anbietern wie Edding oder Tonerdumping. Unser Tinten­patronen-Test zeigt, wie sich gut und günstig drucken lässt: Mit XL-Patronen von Druckeranbietern und geeigneten Alternativen von Dritt­anbietern.

Wir haben 4 Original-Drucker­patronensets der Anbieter Brother, Canon, Epson und HP gegen 16 passende Alternativ-Sets antreten lassen. Im Test: 4 Patronensets für Brother-Drucker, 8 für Canon, 4 für Epson und 4 für HP-Drucker, bevor­zugt mit XL-Inhalt für möglichst preisgüns­tiges Drucken. Die genauen Bezeichnungen finden Sie oben in der „Liste der 20 getesteten Produkte“. Um unsere Testsieger zu finden, haben wir die Druck­qualität und die Beständig­keit der Tinten bewertet sowie die Hand­habung und Verpackung der Patronen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 15 von 16 Alternativ-Patronen druckten im Test fast so reibungs­los wie die Originale. Mit ihnen lassen sich bis zu 80 Prozent der Kosten sparen. Ganz ohne Abstriche funk­tioniert das allerdings selten.

Tipp: Wer viel drucken möchte, wählt besser einen teureren Drucker mit XL-Patronen, die wenigs­tens 500 Seiten hergeben (in unserer Tabelle unter „Ausdrucke pro Patrone“ zu finden). Noch güns­tiger sind oft Flaschendrucker , bei denen die Tinte preisgünstig aus der Nach­füll­flasche kommt. Test­ergeb­nisse für 167 Drucker, darunter Tinten­strahl­drucker und Laser­drucker und Multi­funk­tions­drucker, zeigt unser großer Drucker-Test .

Güns­tiger Drucker, teure Original-Patronen. Preis­werte Alternativ-Patronen gibt es für viele Drucker-Modelle. Doch wer sparen will, muss genau hinsehen. Vermeintlich güns­tige Drucker und ihre Drucker­patronen erweisen sich schnell als teuer, wenn kaum Tinte drin­steckt und jede Patrone nur wenige Ausdrucke liefert. Ein Beispiel ist der HP DeskJet 4120. Wir kauf­ten ihn für rund 90 Euro. Ein Original-Patronenset HP 305 XL Patronen aus einer schwarzen und einer Tri-Color-Patrone kostet aber rund 44 Euro. Damit schaffte der DeskJet 4120 im Test gerade mal 208 Text­seiten oder 11 Farbfotos in A4.

Druck­qualität hängt auch vom Papier ab

Links: Druck auf normalem Papier. Die Farben des Papageis sind flau, ihr Verlauf ist unharmo­nisch.

Rechts: Druck auf hoch­wertigem Papier. Die Farben sind viel kräftiger und gehen fließend ineinander über. © Shutterstock

Insgesamt war die Druck­qualität der Tinten­patronen im Test in Ordnung. Bei wenigen Ausnahmen gab es Probleme. So verwischten die Ausdrucke mit einigen Patronen oder waren nicht sehr licht­beständig. An der Marke lässt sich die Qualität nicht fest­machen: Beim selben Dritt­anbieter von Tinte fällt sie je nach Drucker unterschiedlich aus. Das Ergebnis hängt immer von der Kombination aus Drucker und Patrone ab. Und vom Drucker­papier. Die Qualität des Papiers beein­flusst die Brillanz der Farben erheblich. Wenn Sie den Test frei­schalten, erfahren Sie, wie Sie das richtige Papier finden.