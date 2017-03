155 Drucker im Test: Drucken, scannen, kopieren, faxen

Neue Tinten­drucker im März 2017 Mit dem März-Update kommen 13 aktuelle Tinten-Kombidrucker neu in den Produktfinder, darunter sechs Drucker mit Faxfunk­tion. Die Test­ergeb­nisse der aktuellen Modelle zeigen: In Sachen Kosten kommt es auf die Gesamt­rechnung an! So kostet beispiels­weise der Epson Ecotank ET-3600 zwar mehr als 400 Euro. Doch im Preis ist Tinte für rund 10 000 Druck­seiten enthalten. Scheinbar als Schnäpp­chen daher kommt der kleinste jemals geprüfte Multi­funk­tions­drucker, der HP Deskjet 3720 für 66 Euro. Allerdings: Er würde für den Druck von 10 000 Text­seiten Tinte für rund 950 Euro verbrauchen. Für Viel­drucker wäre das güns­tige Gerät daher keine gute Wahl. Unangenehme Über­raschungen bereiteten einige Geräte auch durch schwachen Text­druck, mäßigen oder fehler­haften Fotodruck und einer mit hakeligem Vorlagen­einzug beim Scannen. Der Blick in die Test­ergeb­nisse lohnt sich also. Tipp: Nach dem Frei­schalten bekommen Sie nicht nur Zugriff auf die Daten­bank mit allen Test­ergeb­nissen. Sie erhalten auch die in den letzten Jahren in der Zeit­schrift test erschienenen Testberichte im Originallayout als PDF zum Download.

Alle Test-Berichte der Zeit­schrift test nach dem Frei­schalten Dieser Produktfinder enthält von der Stiftung Warentest seit 2011 geprüfte Drucker und Multi­funk­tions­geräte: Mit Fotos, Preisen, Test­ergeb­nissen und Ausstattungs­merkmalen. Hier gehts direkt zur Liste mit 155 Druckern. Meist reichen drei Filterklicks in der Daten­bank, um den für Sie am besten geeigneten Drucker zu finden. Die Test­ergeb­nisse Ihrer individuellen Testsieger können Sie sich bequem als PDF auf dem eigenen Rechner speichern. Zusätzlich erhalten Sie nach dem Frei­schalten der Daten­bank auch Zugriff auf die Test-Artikel der Zeit­schrift test zum Thema „Drucker“.

Drucker – wo Preis und Leistung stimmen Die getesteten Drucker im Produktfinder – in der Punktewolke haben wir Ihnen Preise und Test-Urteile gegen­überge­stellt. Per Klick auf die Urteile und Produkt­gruppen-Bezeichnung unter der Grafik können Sie nach Drucker­typen und Testnoten filtern. Mit gehaltenem Mausklick können Sie in die Grafik zoomen. Welche Geräte sich hinter den Punkten verbergen, sehen Sie nach Frei­schalten des Produktfinders. © Stiftung Warentest

Der richtige Drucker für jeden Typ Am Markt haben sich Tinten­drucker und Laser­drucker etabliert – mit spezifischen Vorteilen und Nachteilen. Dazu gibt es diverse Spar­angebote für Tinten­drucker. Unsere Über­blick hilft Ihnen bei der Wahl des individuell richtigen Drucker­typs. Perfekter Fotodruck. Sie legen Wert auf gute Ausdrucke von Bildern? Die liefern Ihnen nur die besten Tinten­drucker, die im entsprechenden Test die Note sehr gut erreichen. Billige Modelle sowie Laser­drucker kommen bestenfalls auf ein gutes Ergebnis. Laser­drucker haben außerdem ein Handicap beim Papier: Edel glänzendes Fotopapier funk­tioniert nur mit Tinten­druckern. Perfekter Text­druck. Sie wollen vor allem Text drucken – und der soll knackig aussehen? So ein Resultat liefern Laser­drucker bereits auf billigem Normal­papier. Bei Tinten­druckern fasert das Druck­bild mehr oder weniger aus. Hoch­wertiges Papier mindert den nach­teiligen Effekt bei Tinten­druckern, treibt aber den Preis in die Höhe. Billiger Fotodruck. Sie wollen Bilder ausdrucken – aber sparen? Dann kommen die in der Anschaffung teuren Ecotank-Modelle von Epson infrage. Sie drucken Bilder auf lange Sicht günstig. Auch das Tintenabo bei HP senkt die Kosten drastisch. Aber: Das abonnierte Druck­volumen ist recht genau einzuhalten, damit der Komfort- und Preis­vorteil des Angebots erhalten bleibt. Wer das Abo bucht sollte wissen, was er vorhat. Billiger Text­druck. Günstig Text drucken können Laser­drucker – sowie bei Tinten­druckern die Ecotank-Serie von Epson und das Tintenabo von HP. Gelegen­heits­druck. Sie drucken nur selten? Dann greifen Sie zum Laser­drucker. Er arbeitet auch nach monate­langer Untätigkeit klaglos und verbraucht nur Toner, wenn er etwas druckt. Anders ist das bei Tinten­druckern: Sie benutzen die Tinte, um die Druck­düsen zu reinigen – selbst, wenn sie nicht drucken. Nachteil der Laser­drucker: Fotodrucke sind wenig brillant. Sie lassen sich aber auch von einem Foto­service vor Ort oder im Internet erledigen.

Schlu­cken, ohne zu drucken Seit 2015 ermittelt die Stiftung Warentest für Tintengeräte, welche Tinten­kosten entstehen, wenn der Drucker sechs Wochen lang nicht benutzt wird. Dafür bestü­cken die Tester ein Exemplar jedes Modells nach der ersten Inbetrieb­nahme mit frischen Patronen – und lassen es sechs Wochen lang einfach stehen. Sie schalten die Geräte lediglich einmal pro Woche ein und wieder aus. Anschließend ermitteln sie, wie viel Tinte in dieser Zeit verbraucht durch Reinigungs­vorgänge wird und welche Tinten­kosten dadurch entstehen. Diese Information finden sie in der Test-Datenbank.

Der Drucker im heimischen Netz­werk Etliche Geräte im Test sind darüber hinaus netz­werk­fähig: Statt direkt an einen PC können sie auch an einen Netz­werk-Router ange­schlossen werden. Dann können alle Rechner im lokalen Netz­werk auf sie zugreifen – praktisch in Unternehmen, Familien und Wohn­gemeinschaften. Die Verbindung zum Router erfolgt entweder per Lan-Kabel oder drahtlos per WLan. Manche Drucker haben beides. Vorteil Lan. Die Verbindung ist schneller, sicherer und stabiler. Zu den Lan-Druckern.

