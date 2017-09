Tipp: Unsere italienischen Kollegen von der Zeit­schrift HiTest haben Drohnen getestet. Die Ergeb­nisse finden Sie in unserem Special Drohnen: Was können die fliegenden Kameras?

Der Verkauf von kleinen, fern­gesteuerten Fluggeräten für den Privatgebrauch boomt in Deutsch­land. Sie machen Spaß – und Fotofreunde können mit den kleinen Drohnen attraktive Fotos und Videos aus der Vogel­perspektive machen. Zu haben sind die unbe­mannten Luft­fahr­zeuge schon ab 20 Euro. Was mit den kleinen Fliegern alles möglich ist, zeigt der Schnelltest der Parrot AR Drone . Beim Herum­fliegen gibt es allerdings auch einiges zu beachten.

Wenn Sie sich von einer Drohne in Ihrer Privatsphäre belästigt oder bedroht fühlen, handeln Sie nicht in Selbst­justiz, sondern rufen Sie die Polizei.

Einfach in den Elektronik-Markt gehen, ein Modell aussuchen, bezahlen, das Gerät im nächsten Park auspacken, losfliegen und dann aus der Luft die Nach­barschaft abfotografieren – das sollten sich Drohnen-Frei­zeitpiloten verkneifen. Die Nutzung von Drohnen unterliegt zahlreichen Auflagen und Beschränkungen, die Nutzer unbe­dingt kennen und beachten sollten. Sonst fliegen sie schnell in recht­liche Grau- und Verbots­zonen.

Wo darf ich fliegen?

Neben den allgemeinen Regeln (Drohne mit Kamera nicht über Wohn­gebiet, etc., siehe oben), müssen Sie auch örtliche Flug­verbots­zonen beachten. Oft ist das Steuern einer Drohne in Städten etwa in der Nähe von Hubschrauber­landeplätzen, Flughäfen und besonderen Orten nur einge­schränkt erlaubt. So gilt zum Beispiel in Berlin beim Reichs­tags­gebäude im Radius von etwa 5,6 Kilo­metern eine solche Verbotszone. Privat genutzte Drohnen dürfen dort nicht fliegen. Die Deutsche Flugsicherung DFS hat eine Handy-App entwickelt, die Drohnenpiloten auf solche Flug­verbots­zonen hinweist.