Doppelter Haushalt So setzen Sie ein berufliches Doppelleben ab

Viele Chefs erwarten von ihren Angestellten, mobil und flexibel einsetz­bar zu sein. Arbeitnehme­rinnen und Arbeitnehmer arbeiten daher immer wieder weit entfernt von ihrem Lebens­mittel­punkt – manchmal zu weit für tägliches Pendeln. Wer deshalb an seinem Beschäftigungs­ort, der ersten ersten Tätig­keits­stätte anmietet, führt zwei Haushalte. Immerhin lässt sich das beruflich bedingte Doppelleben absetzen.

Die 1 000-Euro-Grenze Für einen berufs­bedingten Zweit­wohn­sitz erkennt das Finanz­amt nachgewiesene Kosten bis maximal 1 000 Euro im Monats­durch­schnitt an, maximal 12 000 Euro pro Jahr. Die Größe der Wohnung spielt keine Rolle. Es zählen Miete inklusive Betriebs- und Reinigungs­kosten und PKW-Stell­platz. Bei einer Eigentumsimmobilie senken statt der Miete die Kreditzinsen und die Abschreibungen das zu versteuernde Einkommen. Auch der Rund­funk­beitrag kann geltend gemacht werden. Güns­tiger ist es aber, sich vom Rund­funk­beitrag für den doppelten Haushalt befreien zu lassen, wenn schon für den Haupt­wohn­sitz gezahlt wird (Bundes­verfassungs­gericht, Az. 1 BvR 1675/16; Az. 1 BvR 745/17; Az. 1 BvR 836/17 und Az. 1 BvR 981/17).

Extra Abzug für Zweit­wohnung­steuer? Ob auch die Zweit­wohnung­steuer in die 1 000-Euro-Grenze einbezogen werden darf und nicht extra zählen muss, ist noch offen. Eine Beamtin will vor dem Bundes­finanzhof (BFH) gegen das Finanz­amt durch­setzen, dass sie die Zweit­wohnung­steuer für ihren beruflich bedingten Zweit­haushalt als Werbungs­kosten ­absetzen kann – und zwar zusätzlich zu den begrenzten Unter­kunfts­kosten (Az. VI R 30/21). Sonst würden ihre 1 157 Euro Zweit­wohnung­steuer (jähr­lich) unter den Tisch fallen. Die Behörde ­erkennt pro Monat maximal 1 000 Euro Unter­kunfts­kosten für den Zweit­haushalt an. Mit 1 300 Euro Monats­miete hat die Frau den Betrag bereits aus­geschöpft. Immerhin hat die Vorinstanz, das Finanzge­richt München, der Klägerin schon recht gegeben: Zu den bloß gedeckelt anrechen­baren Unter­kunfts­kosten würden nur die Bruttokaltmiete plus Betriebs­kosten gehören, nicht aber Ausgaben, die mittel­bar oder gelegentlich im Zusammen­hang mit der Anmietung der Wohnung entstehen. Das betreffe auch die Anmeldung des Neben­wohn­sitzes und eine damit verbundene Zweit­wohnung­steuer (Az. 8 K 2143/21).

Einrichtung und Hausrat absetzen Ausgaben für Einrichtung und Hausrat gehören nicht zu den Unter­kunfts­kosten. Sie können sie daher unabhängig von der 1 000-Euro-Grenze zusätzlich abrechnen (BFH, Az. VI R 18/17). Mieter und Miete­rinnen einer möblierten oder teil­möblierten Wohnung dürfen die Miete im Schät­zungs­wege aufteilen, wenn im Miet­vertrag eine Aufteilung fehlt.

Diese Verpflegungs­pauschalen gelten Für die Verpflegung in den ersten drei Monate am Beschäftigungs­ort gelten Pauschalen. Für An- und Abreis­etage rechnen Angestellte 14 Euro in ihrer Erklärung ab. Für Tage, an denen sie 24 Stunden vom Haupt­wohn­sitz abwesend waren, stehen ihnen 28 Euro zu. Bietet der Chef kostenlos Mahl­zeiten an, müssen sie die Pauschalen kürzen. Das gilt sogar, wenn sie sich trotz des Angebots selbst versorgen (BFH, Az. VI R 16/18). Unter­brechen Beschäftigte mit doppeltem Haushalt ihre berufliche Tätig­keit für mindestens vier Wochen, etwa wegen Urlaub oder Krankheit, bekommen sie die Verpflegungs­pauschalen erneut für darauf­folgende drei Monate.

Die Kosten für Heim­fahrten absetzen Das Finanz­amt fördert pro Woche eine Heim­fahrt. Dafür zählen die Ticket­kosten oder 30 Cent je Entfernungs­kilometer. Auch die erste Fahrt zum Arbeits­ort zu Beginn der Tätig­keit machen Steuerzahlende geltend. Ebenso können sie die letzte Fahrt, nach Abschluss der Tätig­keit, zurück zum Haupt­wohn­sitz geltend machen. Wer häufiger heimfährt, kann alternativ alle Heim­fahrten abrechnen statt nur eine pro Woche. Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung entfallen dann aber. Womit man mehr spart, sollte man vorher durch­rechnen.