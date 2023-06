Dividenden von Welt-Aktienfonds So viel schütten die besten Welt-Fonds aus

Viele Aktien­unternehmen schütten einen Teil ihrer Gewinne in Form von Dividenden aus. Wer an Aktien über Investmentfonds beteiligt ist, profitiert ebenfalls von Dividenden. Ein Fonds kann die Dividenden ausschütten oder wieder anlegen, auch thesaurieren genannt.

Wir haben analysiert, wie hoch die Ausschüttungs­quoten der von uns empfohlenen markt­breiten ETF mit Ausschüttungen sind. Zudem werfen wir auch einen Blick auf die Dividendenrenditen der aktiv gemanagten Fonds, die von uns aktuell hinsicht­lich des Anlage­erfolgs mit mindestens „Gut“ bewertet werden.

Tipp: Es gibt Dividenden-Fonds, die gezielt in Titel mit besonders hohen oder auch stabilen Dividenden investieren. Mehr zu diesen speziellen Dividendenfonds gibt es in unseren Artikeln zu Dividenden-ETF und aktiv gemanagten Dividendenfonds.

In der Tabelle stehen zum Vergleich auch weitere ausschüttende ETF mit aktuell guter Bewertung des Anlage­erfolgs ( , Stand 31. Mai 2023) sowie gute aktiv gemanagte Fonds mit einer Ausschüttungs­quote von mehr als zwei Prozent.

Investmentfonds sammeln die Dividenden der Aktien in ihren Portfolios und können diese in unterschiedlicher Häufig­keit über das Jahr verteilt ausschütten. Einmal pro Jahr, halb­jähr­lich, vierteljähr­lich – manche Fonds schütten sogar monatlich aus. Um die Ausschüttungs­renditen verschiedener Fonds einigermaßen vergleichen zu können, summieren wir die Ausschüttungen inner­halb der vergangenen zwölf Monat auf und teilen die Summe durch den jüngsten Preis eines Fonds­anteils. Das ergibt die Ausschüttungs­rendite, auch Ausschüttungs­quote oder Dividendenrendite genannt.

Unterschiede bei Ausschüttungen markt­breiter ETF

Die obige Tabelle zeigt, dass es selbst bei ETF auf den gleichen Index, wie beispiels­weise den breit streuenden MSCI World Index, unterschiedliche Ausschüttungs­renditen geben kann. Zwei Beispiele:

Ist der Xtra­ckers-ETF also besser? Das kann man aus der unterschiedlich hohen Ausschüttungs­quote nicht ableiten.

Hier ein paar Gründe, warum die Ausschüttungs­renditen bei Fonds mit gleichem Anlage­erfolg unterschiedlich hoch sein können.

Der Xtra­ckers-ETF hat inner­halb der vergangenen zwölf Monate fünf­mal ausgeschüttet, zuletzt im Mai 2023. Der iShares-ETF hat viermal ausgeschüttet, zuletzt im März 2023. Beim Xtra­ckers-ETF sind also die Dividenden der Aktien aus April und Mai dieses Jahres in der Berechnung enthalten, beim iShares-ETF noch nicht. Das verzerrt den Vergleich etwas.

Je weiter die jüngsten Ausschüttungen zweier Fonds auseinander liegen, desto größer kann der Unterschied bei den Ausschüttungs­renditen sein.

Die Frequenz der Ausschüttungen hat einen Einfluss darauf, wie weit die jüngsten Ausschüttungen zweier Fonds im Vergleich auseinander­liegen – und damit auch die Ausschüttungs­renditen.

Swap-ETF, welche den Index synthetisch nach­bilden, können eine andere Ausschüttung generieren als physisch replizierende ETF. Sie halten unterschiedliche Titel mit anderen Ausschüttungen im Portfolio.

Die beiden oben genannten MSCI-World-ETF sind in ihrer Wert­entwick­lung nahezu identisch. Der Xtra­ckers brachte über fünf Jahre 9,8 Prozent pro Jahr und über ein Jahr 2,5 Prozent, der iShares-ETF 9,5 und 2,1 Prozent. In ihrer Anlagequalität sind sie trotz aktuell unterschiedlich hoher Ausschüttungs­quoten also fast gleich. Im Zeit­verlauf schwanken die Ausschüttungs­renditen der beiden ETF umeinander.

Fazit: Anleger, die Ausschüttungen möchten und markt­breit investieren wollen, können jeden ausschüttenden -ETF nehmen. Die Höhe der aktuellen Ausschüttungs­rendite sollte kein Auswahl­kriterium sein. Relevanter ist je nach Anlageziel die Frequenz der Ausschüttungen.