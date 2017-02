Dividende: Aktionäre können dieses Jahr mit viel Geld rechnen

Der Frühling ist Dividenden­saison

Der Frühling ist in Deutsch­land traditionell Dividenden­saison. Besonders viele Unternehmen lassen ihre Aktionäre von April bis Juni am Unter­nehmens­erfolg teilhaben. Die Dividende wird in der Regel am Tag nach der Haupt­versamm­lung über­wiesen. Anspruch haben alle Anleger, die eine Aktie spätestens einen Tag vorher gekauft haben. Ausländische Unternehmen schütten in der Regel mehr­mals jähr­lich aus, die großen US-Konzerne zum Beispiel meist einmal pro Quartal.