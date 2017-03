Stürzt ein Gast in einer Diskothek, weil die Tanz­fläche nass und voller Scherben ist und verletzt er sich deswegen, muss der Betreiber Schmerzens­geld zahlen. In dem Fall waren Flüssig­keit und Scherben bereits vor dem Sturz auf dem Boden, sie kamen nicht von einem Glas, das der Gast selbst fallen ließ. Deshalb hafte der Diskobetreiber, so das Ober­landes­gericht Hamm. (Az. 9 U 77/15).