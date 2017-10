Die drei besten Instru­mente im Test lassen den Pianisten fast vergessen, dass er nicht vor einem „richtigen“ Klavier sitzt. Ein Grund: Sie klingen einfach schön. Bei der Klangsimulation hat sich seit dem vergangenen Test (10/2011) viel getan. So simulieren im aktuellen Test fast alle das Mitschwingen anderer Saiten, wenn eine Taste ange­schlagen wird. Die beiden Klaviere von Kawai und die teureren von Roland und Yamaha simulieren sogar leise Geräusche, die beim Loslassen von Tasten entstehen, wenn die Dämpfer zurück auf die Saiten fallen. All das trägt zu einem lebendigeren, natürlicheren Klavierklang bei.

Software-Macken „Made in Germany“

Am schlechtesten spielt sich das einzige Instru­ment im Test, das als „Made in Germany“ beworben wird: Das von Gewa. Dazu tragen auch Software-Macken bei. So verhält sich das linke Pedal im unteren Tastatur­bereich unrealistisch: Die Wirkung ist bei den Tasten im Bass­bereich völlig über­zogen. Auch sonst wirkt die Betriebs­software beim Gewa unausgereift. So kann es beispiels­weise beim Aufrufen bestimmter Zusatz­funk­tionen vorkommen, dass das ganze System abstürzt. Dann hilft es nur noch, das Gerät aus- und wieder einzuschalten, um es wieder zum Leben zu erwecken.