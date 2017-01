Digitale Währung: Giracoin und Avalon Life surfen die Bitcoin-Welle

Logo der Avalon Life S.A. aus Costa Rica, die Kryptowährungen schürft.

Der Erfolg der Kryptowährung Bitcoin zieht Nach­ahmer an, wie die Gira Financial Group AG (GFG) aus der Schweiz und die Avalon Life S.A. aus Costa Rica. GFG schürft die digitale Währung Giracoin. Dafür reichen Kunden „Tokens“ ein, die sie in Paketen ab 50 Euro kaufen. Das erinnert an die digitalen Währungen OneCoin und Swiss­Coin, vor denen Finanztest warnt.