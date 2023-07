Musik streamen, Filme schauen, Bücher oder Zeitungen lesen – und das alles in einem einzigen Abo für rund 10 bis 45 Euro pro Jahr? Genau das bieten Biblio­theken in Deutsch­land ihren Kundinnen und Kunden an und sind damit eine güns­tige digitale Alternative zu kommerziellen Verleihern. Wir zeigen, wie Sie mit wenigen Klicks bequem von zu Hause oder unterwegs Zugriff auf Tausende Medien haben und auf diese Weise Geld und Zeit sparen.

Filme, Sprach­trainer, Daten­banken Die digitalen Angebote unterscheiden sich je nach Biblio­thek. Mitt­lerweile gehören digitale Film- und Musik-Streaming­dienste aber zum Standard­re­pertoire. In Berlin etwa können Mitglieder auf der Platt­form Filmfriend aus mehr als 3 500 Filmen und Serien wählen. Darüber hinaus ermöglichen Biblio­theken wie die im Verbund der öffentlichen Bibliotheken in Berlin Kundinnen und Kunden Zugriff auf Hörbücher, Sprach­trainer und eBooks. Hinzu kommen Recherchetools und Daten­banken wie Genios oder Statista. Genios bietet Zugang zu den Inhalten der deutsch­sprachigen Tages-, Wochen- und Fach­presse und eignet sich so vor allem für Recherchen. Statista stellt zahlreiche Statistiken und Auswertungen aus unterschiedlichen Quellen bereit. Tipp: Auf ihrer Website listen Biblio­theken auf, welche Services sie genau bieten. Im Berliner Verbund VÖBB etwa heißt die Rubrik „Digitale Angebote“.