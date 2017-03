Normaler­weise dürfen Angestellte den Dienst­wagen auch für den Arbeitsweg sowie für Privatfahrten nutzen und können sich so den Kauf eines eigenen Autos sparen. Auch Inspektionen, Reparaturen und Sprit­kosten trägt meist der Chef. Viele Mitarbeiter können dadurch ein hoch­preisiges Modell fahren. Der Vorteil durch die private Nutzung heißt geld­werter Vorteil. Ihn müssen Angestellte als Arbeits­lohn versteuern und Sozial­abgaben abführen. Schon während des Jahres zieht der Betrieb Lohn­steuer ab.

Einen Anspruch auf einen Firmenwagen hat niemand, doch begehrte Fach- und Führungs­kräfte haben gute Karten, um im Gehalts­poker nicht nur den Wagen selbst, sondern auch eine Sonder­ausstattung und die Erlaubnis zur privaten Nutzung auszuhandeln. Was den Fahr­zeug­typ betrifft, haben die meisten Arbeit­geber klare Vorstel­lungen. Auf den verschiedenen Führungs­ebenen werden unterschiedliche Wagen gefahren – meist handelt es sich zumindest um Mittel­klassemodelle.

Wer sein eigener Chef ist, muss sich darum nicht sorgen – er darf alles fahren, was sein Betrieb finanzieren kann. Aber auch Selbst­ständige müssen Steuern zahlen, wenn sie ihr Auto privat nutzen. Diese ermitteln sie im Prinzip wie Arbeitnehmer. Im Gegen­zug können sie sämtliche Ausgaben für den Firmenwagen als Betriebs­ausgaben geltend machen. Probleme mit dem Fiskus gibt es nur in Extremfällen, wenn etwa ein Tier­arzt betrieblich einen Ferrari fährt, damit für den Betrieb jedoch nur wenige Kilo­meter zurück­legt (Bundes­finanzhof, BFH Az. VIII R 20/12). Jeder Unternehmer, der Umsatz­steuer zahlt, kann sich außerdem vom Finanz­amt die Mehr­wert­steuer erstatten lassen, die auf Benzin, Leasingraten und Reparaturen fällig wird.

Der geld­werte Vorteil eines Firmenwagens – im Fachjargon als „Nutzungs­wert“ bezeichnet – lässt sich auf zwei Arten ermitteln: nach der Pauschal­methode, auch 1-Prozent-Regelung genannt, oder per Einzeln­achweis. Um dem Finanz­amt diesen Nach­weis zu liefern, muss der Nutzer jedoch ein Fahrtenbuch führen. Arbeit­geber und Mitarbeiter legen jeweils zu Jahres­beginn gemein­sam fest, nach welcher Methode sie den Nutzungs­wert ermitteln wollen. Ein Wechsel für dasselbe Fahr­zeug mitten im Jahr ist nicht möglich (BFH, Az. VI R 35/12).

In der Praxis kommt meist die 1-Prozent-Regelung zum Einsatz: Der Betrieb schlägt bei der monatlichen Gehalts­abrechnung jeweils 1 Prozent vom Brutto-Listen­preis des Autos dem steuer- und sozial­versicherungs­pflichtigen Verdienst zu. Für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit kommen pro Monat je Entfernungs­kilometer 0,03 Prozent des Listen­preises hinzu.

Bei der Steuererklärung wartet keine zusätzliche Arbeit: Der geld­werte Vorteil ist im Arbeits­lohn enthalten und wird mit diesem als Ganzes in die Anlage N einge­tragen. Für das Finanz­amt ist bei der 1-Prozent-Regelung stets der volle Monats­betrag maßgeblich, auch wenn das Auto nach­weislich nur an wenigen Tagen privat genutzt wurde (Finanzge­richt Baden-Württem­berg, Az. 6 K 2540/14).

Stellt ein Unternehmen seinem Mitarbeiter ein – in der Anschaffung relativ teures – Elektro- oder Hybrid­auto zur Verfügung, darf es den Listen­preis pauschal kürzen. Der genaue Betrag richtet sich nach Kauf­jahr und Kapazität der Batterie – und ist der Höhe nach begrenzt. Für ein im Jahr 2016 gekauftes Auto lassen sich pro Kilowatt­stunde (kWh) Batteriespeicher 350 Euro abziehen – insgesamt nicht mehr als 8 500 Euro.

Schon die Möglich­keit reicht

Nichts versteuern muss nur, wer laut Vertrag oder Betriebs­ver­einbarung das Auto nicht privat nutzen darf. Umge­kehrt fallen schon Steuern an, wenn die Möglich­keit einer Privatnut­zung besteht. Wer geltend machen will, dass er das Auto nur dienst­lich fährt, muss das per Fahrten­buch belegen (BFH, Az. VI R 39/13).