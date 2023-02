In der Praxis kommt meist die 1-Prozent-Regel zum Einsatz: Der Betrieb schlägt bei der monatlichen Gehalts­abrechnung jeweils 1 Prozent vom Brutto-Listen­preis des Autos dem steuer- und sozial­versicherungs­pflichtigen Verdienst zu. Für umwelt­freundliche Kfz gibt es einen Steuerrabatt (siehe unten). Für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit kommen pro Monat je Entfernungs­kilometer 0,03 Prozent des Listen­preises hinzu.

Geld­werter Vorteil im Arbeits­lohn enthalten

Bei der Steuererklärung wartet keine zusätzliche Arbeit: Der geld­werte Vorteil ist im Arbeits­lohn enthalten und gehört mit diesem als Ganzes in die Anlage N. Da schon der Arbeit­geber alle Lohn­daten elektronisch an das Finanz­amt über­mittelt, müssen Dienst­wagenfahre­rinnen und -fahrer in ihrer Steuererklärung dazu in der Regel keine Angaben mehr machen.

Für das Finanz­amt ist bei der 1-Prozent-Regelung stets der volle Monats­betrag maßgeblich, auch wenn die Steuerzah­lerin das Auto nach­weislich nur an wenigen Tagen privat genutzt hat (Finanzge­richt Baden-Württem­berg, Az. 6 K 2540/14).