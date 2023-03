Beispiel – Steu­ersparmodell Dienst­rad

Hier zeigen wir, wie es sich für Sie rechnet, wenn Ihr Chef für Sie ein Elektrorad im Wert von 3 050 Euro least.

Steuer­vorteil. Die Leasingrate in Höhe von monatlich 90 Euro geht von Ihrem Gehalt ab. Die private Nutzung des Rads müssen Sie versteuern. Dafür rundet der Chef zunächst den Bruttolisten­preis des Zweirads auf volle 100 Euro ab und nimmt davon ein Viertel. Vom Ergebnis setzt er 1 Prozent als geld­werten Vorteil an, also 7 Euro monatlich.

Ergebnis: Sie versteuern monatlich 83 Euro weniger als ohne Dienst­rad und sparen je nach Steu­ersatz Lohn­steuer und Soli. Wie viel das genau ist, ermitteln Sie mit unserem Steuer­rechner.

Weitere Steuerersparnis bringt die Pend­lerpauschale, die Sie mit 30 Cent pro Kilo­meter der einfachen Entfernung und Arbeits­tag ansetzen. Seit 2022 gibt es ab dem 21. Entfernungs­kilometer 38 Cent.

Günstig kaufen. Am Ende der dreijäh­rigen Leasing­zeit kaufen Sie das Rad zum Beispiel für 300 Euro. Das Finanz­amt setzt als Rest­wert 40 Prozent des Neupreises an, also 1 200 Euro. Die Differenz von 900 Euro müssen Sie versteuern. Einige Leasinganbieter lassen mit sich reden und über­nehmen die Steuer.