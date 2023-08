Werden die teuren Geräte gestohlen, sind Tausende Euro weg. Stiftung Warentest erklärt, welche Versicherung für den Schaden zahlt und was Haus­besitzer beachten müssen.

Viele Haus­besitzer denken darüber nach, sich eine Wärmepumpe anzu­schaffen. Dabei stoßen sie auch auf Medienbe­richte über den Diebstahl der Geräte, in dem die Bestohlenen auf ihrem Schaden sitzen bleiben, weil die Versicherung nicht zahlt. Wir haben gecheckt, wie Versicherer das regeln und bei den Landes­kriminal­ämtern der Bundes­länder nachgefragt, wie oft Wärmepumpen gestohlen werden. Die Antworten der Kriminal­beamten sind beruhigend: Es wird von Einzel­fällen gesprochen, die Fall­zahlen bewegen sich im einstel­ligen oder nied­rigen zwei­stel­ligen Bereich. Einige Landes­kriminal­ämter vermuten aber, dass die Diebstähle zunehmen könnten. Damit Eigentümer dann nicht auf dem Schaden sitzen bleiben, sollten sie sich zeitig über die Bedingungen dazu in ihren Versicherungen informieren. Welche Verträge Sie jetzt checken sollten und was Sie sonst noch tun können.

Den passenden Ansprech­partner finden Bei der Frage, welche Versicherung nach einem Diebstahl zahlen könnte, ist entscheidend zu klären, ob das Haus bewohnt oder noch im Rohbau war. Bei Schäden auf Baustellen und Rohbauten ist die Bauleistungsversicherung zuständig, bei bereits bewohnten Häusern die Wohngebäudeversicherung. Ein Fall für die Hausratversicherung sind gestohlene oder beschädigte Wärmepumpen hingegen nicht. Wärmepumpen richtig absichern Vor dem Einzug. Wärmepumpen werden meist von Baustellen gestohlen. Lassen Sie diese dort nicht ungesichert stehen und versichern Sie bereits fest verbaute Geräte über eine Bauleistungspolice gegen Diebstahl. Nach dem Einzug. Wenn Sie bereits im Haus wohnen, fragen Sie Ihren Gebäudeversicherer, ob Wärmepumpen mitversichert sind. In neueren Policen ist das oft der Fall – jedoch mit Einschränkungen. Ein Update kann sich lohnen, Tarife sind mit den Jahren besser geworden. Grund allein für einen Anbieter­wechsel sind Wärmepumpen­diebstähle nicht. Andere Kriterien sind wichtiger und die Fall­zahlen gering. Keine Panik. Aktuell gibt es viele Medienbe­richte über den Diebstahl von Wärmepumpen. Laut Landes­kriminal­ämter handelt es sich jedoch um Einzel­fälle. Versicherungs­schutz ist dennoch wichtig – nicht nur gegen Diebstahl. Tipp. Ob sich eine Wärmepumpe rechnet, hängt stark vom Strom­preis ab. Die Stiftung Warentest hat Wärmepumpen­tarife verglichen – die Preisspanne ist enorm. 151 Heizstromtarife im Test.