Das meint die Finanztest-Redak­tion

„Betriebs­rente ohne Arbeit­geber­zuschuss – bloß eine Mogel­packung! Die Bezeichnung Betriebs­rente hat eine Vorsorge über die Firma nicht verdient, bei der Beschäftigte den Beitrag ganz allein aus ihrem Brutto­gehalt zahlen. 15 Prozent Arbeit­geber­zuschuss ist nun Pflicht – es sei denn ein Tarif­vertrag regelt etwas anderes. Was 15 Prozent unterm Strich bringen, zeigen wir in unserem Artikel an einem Beispiel. Besser ist ein höherer Zuschuss und am besten: die voll­ständige Finanzierung durch die Firma. Dann passt der Name Betriebs­rente hundert­prozentig.“

Theodor Pischke, Alters­vorsorge-Redak­teur bei der Stiftung Warentest