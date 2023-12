Welche Diät zum Abnehmen für Sie die beste ist

Unser Test richtet sich vor allem an Menschen mit Überge­wicht, die in eigener Regie ein paar Pfund los werden möchten. Wir stellen die getesteten Konzepte vor, erklären die Idee hinter der jeweiligen Diät oder Ernährungs­strategie und zeigen, wie Sie sie praktisch am einfachsten umsetzen.