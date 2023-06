Am 14. Juni hat der deutsche Aktien­index Dax sein nur wenige Wochen altes Allzeit­hoch erneut über­troffen. Bei deutschen Anle­gerinnen und Anlegern ist der Index beliebt. Eine Unter­suchung von Finanztest hat gezeigt, dass Depot­inhaber tendenziell stärker auf den einheimischen Aktienmarkt setzen, als es aus strategischer Sicht angebracht wäre. Dieser sogenannte Home Bias ist ein bekannter Anlage­fehler – einheimische Aktien werden als „sicherer“ wahr­genommen, obwohl das objektiv betrachtet nicht stimmen muss.

In einem MSCI World Welt­aktien-ETF machen deutsche Aktien hingegen gerade einmal etwas mehr als 2 Prozent aus, was die geringe interna­tionale Bedeutung des deutschen Aktienmarktes widerspiegelt. Das ist für viele deutsche Anle­gerinnen und Anleger zu wenig. Es spricht nichts dagegen, diesen Anteil mit einem Deutsch­land-ETF maßvoll zu erhöhen. Aber mehr als eine Beimischung von rund 10 Prozent zu einem breit aufgestellten Wert­papierdepot sollte ein solcher ETF nicht sein.

Der älteste deutsche Aktien­index ist nicht der Dax, sondern der FAZ-Index der Tages­zeitung Frank­furter Allgemeine Zeitung. Er bündelt immerhin 100 Unternehmen und ist damit deutlich breiter aufgestellt als der Dax. Bedingung: Die Firmen haben ihren Haupt­sitz in Deutsch­land und deren Aktien werden an der Frank­furter Wert­papierbörse gelistet. Die Top-Positionen des FAZ-Index und des Dax ähneln sich. Nur Airbus taucht im FAZ-Index nicht auf, da die Firma ihren Haupt­sitz im Ausland hat.

FTSE Germany All Cap mit 160 Positionen

Die breiteste Anlage­möglich­keit in den deutschen Aktienmarkt bietet der Index FTSE Germany All Cap mit etwa 160 Positionen. Darunter sind neben den großen und mittel­großen Unternehmen auch viele sogenannte Small Caps, also kleinere Aktien­unternehmen. Solche Firmen wie Bekleidungs­versand About You, Batterie­hersteller Varta oder Finanz­konzern Wüstenrot & Württem­bergische AG sucht man auch im FAZ-Index vergeblich.

Auf den FTSE Germany All Cap gibt es ebenfalls einen ETF: Vanguard Germany All Cap ETF.