Deutsche im Ausland: Zur eigenen Sicherheit registrieren lassen

© Getty Images / PKS Media Inc. Türkei-Reisenden wird derzeit zu „erhöhter Vorsicht“ geraten.

Was viele nicht wissen: Wer als Deutscher ins Ausland reist, kann sich kostenlos beim Auswärtigen Amt (AA) registrieren lassen. Das ist vor allem dann sinn­voll, wenn der Trip in ein Krisen­gebiet führt – weshalb die Daten­bank des AA auch als „Krisen­vorsorgeliste“ oder „Deutschen­liste“ firmiert. Aktuell rät das deutsche Außen­ministerium vor allem Türkei-Urlaubern dazu, ihre Reise anzu­melden. test.de erklärt, wie das funk­tioniert – und was sich hinter der Bezeichnung „Elefand“ verbirgt.