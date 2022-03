Youtube-Video von der Baustelle

Ein lächelnder Mann begrüßt die Zuschauer. „Sie wollen natürlich wissen, wie weit die Bauarbeiten sind. Dann gucken wir doch einfach mal.“ Von oben filmt eine Drohne. Der Mann wirkt nun winzig – und die Baustelle umso größer. Es passiert etwas. Das soll das Video wohl vermitteln, das im November 2021 bei Youtube hoch­geladen wurde. Denn es richtet sich an Anleger. Hans Acksteiner, Geschäfts­führer der Deutsche Edel­fisch DEG GmbH & II Co KG, möchte in Meck­lenburg-Vorpommern die größte Aquakultur-Kreis­lauf­anlage für Zander Europas bauen. Dafür braucht er Geld.

700 Tonnen will er pro Jahr produzieren. Zum Vergleich: Europas größte Aquakul­tur­anlage in Dänemark produziert 400 Tonnen pro Jahr. Branchenkenner sagen, die dänische Firma Aquapri habe viele Jahre gebraucht, um die Zucht in diese Dimension zu bringen. Der Grund: Zander können nicht allzu eng gehalten werden und sind sehr empfindlich. Für die Zucht von 700 Tonnen wären mindestens 900 000 Setzlinge nötig, die wegen ihres Kannibalismus in dieser Phase an Trockenfutter angepasst sein müssen. Jähr­lich an diese riesige Menge kost­barer Setzlinge zu kommen, erscheint den befragten Experten als Kunst­stück.

Acksteiners Vorhaben ist also ambitioniert und Zweifel angebracht. Tatsäch­lich entpuppt sich die Deutsche Edel­fisch als Beispiel, wie wichtig es ist, dass Anle­gerinnen und Anleger vor einem Investment genau hinsehen. Finanztest führt die Firma bereits seit 2020 auf der Warnliste Geldanlage, nachdem sie nicht ausreichend über die Risiken eines Genussrechts aufgeklärt hatte.

Die Deutsche Edel­fisch setzt auf den Trend zu nach­haltigen Investments. Das kommt an. Jeden sechsten Euro, den deutsche Kunden 2021 in Fonds investieren, stecken sie bereits in nach­haltige Anlagen. Aquakultur sei die ökologisch saubere Antwort auf die welt­weite Über­fischung, heißt es bei der Firma. Zudem lassen sich die Tiere frei von Mikro­plastik züchten.