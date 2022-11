Demenz und Alzheimer Leben mit Demenz bewusst gestalten

Auch ob Umbauten in der Wohnung oder im Haus vorgenommen werden müssen oder sogar ein Umzug ins Heim ratsam ist, sollte geklärt werden. Zudem müssen diverse Leistungs­anträge zeit­nah gestellt und Verträge mit Anbietern von Pflege­leistungen geschlossen werden.

Wichtig ist, nichts zu über­stürzen und in Ruhe die nächsten Schritte zu planen. Dazu gehört, den Pfle­gegrad der dementen Person fest­stellen zu lassen, Pflegegeld zu beantragen – und vor allem die Entscheidung zu treffen, wer die Pflege über­nimmt.

Nicht nur für Betroffene, auch für Angehörige, Freunde oder Bekannte ist die Diagnose Demenz häufig ein Schock, der sie unvorbereitet trifft. Wissen über die Krankheit kann helfen, Unsicherheiten und Ängste zu über­winden: An welcher Demenzform leidet der betroffene Mensch? Wie ist der weitere Verlauf und welche Therapie­möglich­keiten gibt es?

Anspruch auf individuelle Beratung

Was viele nicht wissen: Menschen mit Demenz und deren pflegende Angehörige haben ein Recht darauf, sich von den Pflegekassen umfassend und individuell beraten zu lassen – entweder per Telefon oder Haus­besuch.

Pfle­gestützpunkte bieten diese Beratung ebenfalls an. Für deren Einrichtung sind die Pflegekassen verantwort­lich – in eigener Trägerschaft oder in Koope­ration mit Verbraucher­verbänden, Kommunen, Wohl­fahrts­verbänden und Pflege­diensten.

Tipp: Wo sich der nächste Pfle­gestützpunkt befindet, können Sie bei der Pflegekasse erfragen. Wer Leistungen bei der Pflege­versicherung beantragt, erhält auto­matisch das Angebot für eine Pflegeberatung. Was die Pflege­versicherung kostet und was sie leistet, haben wir in einem Pflegeversicherungs-Special zusammengefasst.