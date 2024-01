Debitkarte von Trade Republic Shoppen für den ETF-Sparplan?

Der Neobroker Trade Republic bietet nun auch eine kostenlose Debitkarte an. 1 Prozent der Karten­umsätze fließen dabei in einen Sparplan. Das Angebot im Check.

Der Neobroker Trade Republic ist bisher durch seine güns­tigen Handels­kosten für Wert­papiere bekannt. Außerdem bietet Trade Republic mit 4 Prozent Zinsen auf das nicht investierte Geld auf dem Verrechnungs­konto Top-Konditionen für täglich verfügbares Geld. Nun bringt die Bank auch eine Debitkarte heraus.

Tipp: Eine Einordnung der Konditionen von Trade Republic für den Wert­papier­handel finden Sie in unserem Test Neobroker im Vergleich. Alternativen fürs Tages­geld zeigen wir in unserem Tagesgeldvergleich.

Debitkarte ohne Jahres­gebühr Die neue Karte ist eine Visa-Debitkarte ohne Jahres­gebühren. Anders als bei Kreditkarten wird das Geld bei Debitkarten nach dem Einkauf mit der Karte ein bis zwei Tage später direkt vom Konto einge­zogen. Die Karte ist mit dem Trade-Republic-Verrechnungs­konto verknüpft. Der Vorteil: Geld das hier liegt, wird mit 4 Prozent verzinst (bis zu 50 000 Euro). Mit der Karte können Kundinnen und Kunden online oder im Laden bezahlen und welt­weit kostenlos Geld abheben. Eine Einschränkung: Bei Abhebungen unter 100 Euro fallen Gebühren von 1 Euro pro Verfügung an. Die geltenden Wechsel­kurse von Visa für Bezah­lungen in Fremdwährung sollen in der App einsehbar sein, zusätzliche Gebühren fallen nicht an. Zwei Varianten der physischen Karte sind mit einer einmaligen Ausgabegebühr verbunden. Die glänzende „Mirror“-Karte kostet 50 Euro, die „Classic“-Karte 5 Euro. Die rein virtuelle Karte fürs Smartphone ist kostenlos. Tipp: Kreditkarten ohne Jahres­gebühr finden Sie in unserem Test Kreditkarten im Vergleich.

Geld liegt bei Part­nerbanken Wichtig zu wissen: Das Guthaben auf dem Verrechnungs­konto liegt nur „virtuell“ bei Trade Republic. Tatsäch­lich wird das Konto bei einer von vier Part­nerbanken (Solaris, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Citi­bank Europe) geführt. Geld bis mindestens 100 000 Euro ist bei allen Part­nerbanken durch die Einlagensicherung abge­sichert. Kundinnen und Kunden haben keinen Einfluss darauf, bei welcher Bank ihr Geld liegt.

Cashback für den ETF-Sparplan Das Besondere an der Trade-Republic Karte: Es gibt bei jedem Einkauf 1 Prozent Cashback, Trade Republic nennt es „Saveback“. Das bedeutet, dass 1 Prozent der Einkaufs­summe dem Käufer wieder gutgeschrieben wird, maximal jedoch 15 Euro im Monat. Das ist relativ viel: Bei der Konkurrenz mit kostenlosen Karten gibt es maximal 0,25 bis 0,5 Prozent Cashback. Das Cashback-Geld ist allerdings nicht frei verfügbar, sondern wird in einen individuell fest­gelegten ETF- oder Aktien-Sparplan investiert. Dafür muss ein Sparplan mit mindestens 50 Euro pro Monat angelegt werden. Zusätzlich soll es möglich sein, bei der Bezahlung Beträge aufzurunden und diesen Betrag ebenfalls auto­matisch in ein Wert­papier fließen zu lassen. Das Geld wird dann monatlich gesammelt und dann in den Sparplan investiert. Finanztest empfiehlt, das Geld als Basis­anlage in einen welt­weit anlegenden Aktien-ETF zu investieren. Bei Trade Republic lassen sich etwa ETF auf den MSCI World besparen. Tipp: Alle Welt-ETF finden Sie in unserem Fonds­finder Fonds und ETF im Vergleich.

Zugang mit Warteliste Frei ausgegeben wird die Karte aktuell noch nicht. Bestands- und Neukunden müssen sich für die Karte bisher auf eine Warteliste in der Trade-Republic-App eintragen. Die Karten sollen ab kommender Woche schritt­weise an die Kundinnen und Kunden ausgegeben werden. In der App sollen Kundinnen und Kunden dann sehen können, auf welchem Platz der Warteliste sie sind. Wie lange die Warte­zeit ungefähr dauert, konnte uns der Anbieter nicht sagen. Das sei von zu vielen Einzel­faktoren abhängig.