Dazn-Preis verdoppelt sich

Der Streaming­dienst Dazn will jetzt auch von Bestands­kunden viel mehr Geld haben als bisher. Kurz vor dem Start der neuen Saison in der Fußball-Bundes­liga soll der Preis von 14,99 auf 29,99 Euro pro Monat und bei Einmalzahlung von 149,99 auf 274,99 Euro pro Jahr steigen. Laut Focus verschickt das Unternehmen seit vergangenem Freitag entsprechende Nach­richten an seine Abonnenten. Danach sollen die neuen Preise schon von Montag, dem 1. August 2022, an zu zahlen sein. Unsere Kolleginnen mit Dazn-Abo haben noch keine Nach­richt bekommen. Bisher hat sich auch kein Leser bei uns gemeldet.