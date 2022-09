Das Internet lässt sich leicht durch­forsten: Kurz einen Such­begriff in die Adress­zeile des Browsers eingeben – schon zeigt eine Such­maschine Treffer an. Welche Such­maschine das ist, hängt von den Browser-Einstel­lungen ab: In Chrome, Firefox, Opera und Safari kommt stan­dard­mäßig Google zum Einsatz. Bei Edge ist Bing von Microsoft voreinge­stellt. Wer weder Google noch Microsoft mit der eigenen Such­historie füttern will, kann fest­legen, dass der Browser mit einer anderen Such­maschine arbeitet. Wie das geht, erklären die folgenden Anleitungen am Beispiel der Computer-Nutzung – auf Handy und Tablet funk­tioniert es ähnlich. Die Umsetzung dauert oft nicht mal eine Minute. Danach laufen alle in der Adress­zeile gestellten Anfragen über die ausgewählte Such­maschine.

Hintergrund: Kleinere Such­maschinen bieten oft mehr Privatsphäre als die großen, liefern aber häufig ähnlich gute Ergeb­nisse, da sie meist die Such­technologien von Google oder Microsoft verwenden. Viele weitere Tipps und Tricks für sicheres Surfen und den Umgang mit Tracking enthält unser Ratgeber Spurlos im Internet, der für 16,90 Euro im test.de-Shop erhältlich ist.

Anleitungen für die wichtigsten Browser Chrome. Drei-Punkte-Symbol > ­Einstel­lungen > Such­maschine.

Edge. Drei-Punkte-Symbol > Einstel­lungen > Daten­schutz, Suche und Dienste > Dienste > Adress­leiste und Suche > In Adress­leiste verwendete Such­maschine.

Firefox. Drei-Striche-Symbol > Ein­stel­lungen > Suche > Stan­dard­such­maschine.

Opera. Menü > Einstel­lungen. Runter scrollen bis zum Punkt „Such­maschine" > „In der Adress­leiste verwendete Such­maschine".

Safari. Safari > Einstel­lungen > Suchen > Such­maschine.

Wählen Sie im Drop-Down-Menü (Doppelpfeil-­Symbol) eine der vorgeschlagenen Optionen aus.