Das Portal Finanzen.de wurde vom Land­gericht Berlin (Az. 3 O 389/22) verurteilt, einem Anleger 48 750 Euro plus Zinsen zu zahlen. Anleger, die sich auf der Seite registrieren, werden an sogenannte Experten vermittelt. Das Geschäftsmodell besteht jedoch darin, die Daten­sätze der Interes­sierten zu verkaufen. Im Fall des klagenden Anlegers vermittelte Finanzen.de die Euro Concept AG als „Experte“, die ihre eigenen Beteiligungen verkaufte und pleiteging. Ob Finanzen.de Berufung einlegt, wollte die zuständige PR-Managerin nicht mitteilen und auch keine weiteren Fragen beant­worten. Zwei weitere unterlegene Kläger könnten auch Berufung einlegen.

Finanzen.de auf Warn­liste

Daten im Blick. Finanzen.de wirbt so für sein Finanz- und Versicherungs­portal. Am Slogan sind Zweifel angebracht. © Quelle: www.finanzen.de, Screenshot: 24.01.2023 Stiftung Warentest

Laut unseren Informationen wurden weitere dubiose Firmen vermittelt, in einem Fall soll es Prokon sein, bei deren Insolvenz Anleger Geld verloren. Um künftige Fälle wie Prokon zu verhindern, wurde eigens das Klein­anleger­schutz­gesetz ins Leben gerufen. In einem anderen Fall soll es sich um eine Firma handeln, deren Angebot inzwischen von der Bundes­anstalt für Finanz­dienst­leistungs­aufsicht (Bafin) untersagt wurde. Weil Finanzen.de keine konkreten Angaben machen wollte, was getan wurde, um solche Probleme künftig zu verhindern, und geeignete Prüfkriterien fehlen, setzen wir die Seite auf die Warn­liste Geld­anlage.