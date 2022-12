2023 Das ändert sich im neuen Jahr

Mehr­wegpflicht in Restaurants und Cafés. Ab dem 1. Januar 2023 gilt eine neue Mehrwegangebotspflicht. Alle Stellen, die Gerichte und Getränke zum Mitnehmen verkaufen, Bring­dienste einge­schlossen, müssen Kundinnen und Kunden neben Einwegkunst­stoff­verpackungen dann auch wieder­verwend­bare Becher, Schalen und Boxen anbieten. Dafür dürfen sie Pfand verlangen, den sie bei Rück­gabe erstatten.

Land­wirt­schaft. Ab 2023 steigen die Umwelt­auflagen für Land­wirte, wenn sie weiterhin EU-Agrargelder erhalten möchten. Dazu gehören zum Beispiel die Verringerung von Pflanzen­schutz- und Dünge­mitteln und mehr Tier­schutz. Die Auflagen gehen auf die „Neue Gemeinsame Agrarpolitik“ (GAP) zurück, die den Über­gang zu einem nach­haltigen, widerstands­fähigen und modernen europäischen Agrarsektor voran­bringen soll.

Neue Höchst­gehalte in Lebens­mitteln. Für das Schimmelpilzgift Ochratoxin A, das in bestimmten Lebens­mitteln vorkommt, gelten ab dem 1. Januar 2023 strengere Höchst­grenzen für getrock­nete Weintrauben, geröstete Kaffee­bohnen und löslichen Kaffee. Das Schimmelpilzgift kann sich durch ungüns­tige Temperaturen und Feuchtig­keit während der Ernte, Lagerung und Weiterver­arbeitung bestimmter Lebens­mittel bilden. Bei einer Reihe anderer Lebens­mittel, darunter Sonnenblumen- und Kürbiskerne, Lakritzwaren und Kakao­pulver, werden erst­mals Höchst­gehalte einge­führt.

Tierhaltungs­kenn­zeichnung für Schweine­fleisch. 2023 soll die neue staatliche Tierhaltungskennzeichnung für Fleisch im Supermarkt mit frischem Schweine­fleisch starten. Bei verpacktem Fleisch aus dem Kühl­regal soll direkt auf der Verpackung oder einem an der Verpackung befestigten Etikett aus einem schwarz umrandeten Aufkleber klar hervorgehen, wie das Tier gehalten wurde: Bio, Auslauf/Frei­land, Frisch­luft­stall, Stall+Platz oder nur Stall.

Höhere Auflagen in der Kosmetik

Sicherer im Kosmetik­studio. Für Kosmetikbe­hand­lungen, die mithilfe nicht-ionisierender Strahlung durch­geführt werden – etwa um Körperhaare dauer­haft zu entfernen –, gelten ab 2023 strengere Voraus­setzungen: Kosmetikerinnen und Kosmetiker, die entsprechende Anwendungen anbieten, müssen fachlich geschult sein und dies nach­weisen können. So schreibt es die Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen nicht-ionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen vor.

Weniger Licht­schutz­filter in Kosmetik. Ab dem 28. Juli 2023 dürfen in Sprays und Produkten zum Sonnenschutz für den ganzen Körper nur noch 2,2 Prozent Benzophenon-3 und Octocrylen einge­setzt werden. Bis dahin sind es 6 Prozent. Die Substanzen, die als Licht­schutz­filter in Sonnen­cremes und Kosmetik­produkten verwendet werden, stehen im Verdacht, das Hormon­system zu stören. In Produkten für Lippen und Gesicht sind weiterhin 6 Prozent zulässig.

Blau- und Grün-Pigment in Tattoo-Farben. Ab dem 4. Januar 2023 dürfen die Tattoo-Farbstoffe Pigment Blue 15:3 und Pigment Green 7 nicht mehr benutzt werden. Bereits zu Jahres­beginn 2022 waren über 4 000 gefähr­liche Chemikalien in Tätowierfarbe und Permanent-Make-up EU-weit beschränkt oder verboten worden. Die beiden zusätzlich nicht mehr zulässigen Farben durften wegen fehlender Alternativen noch etwas länger verwendet werden.