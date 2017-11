Strenges Winterwetter kann an Gebäuden ärgerliche Schäden verursachen. Höchste Zeit, jetzt Haus und Gartenlaube winter­fest zu machen und auch Geh- und Gartenwege auf die kalte Jahres­zeit vorzubereiten. Menschen können beim Sturz auf vereisten Flächen schwere Verletzungen erleiden. Unsere Tipps zeigen, wie Sie mögliche Winterschäden verhindern können.

Wasser ist der größte Feind

Wasser in all seinen Formen – Regen, Schnee und Eis – verursacht in der kalten Jahres­zeit die größten Probleme. Gefähr­lich wird es zum Beispiel, wenn das Wasser nicht abfließen kann. Dach­rinnen und Fall­rohre sind jetzt oft mit Herbst­laub verstopft, viele Boden­abflüsse sind im Laufe des Jahres versandet. Mitunter blockieren Wurzeln den Abfluss. Kommt noch Frost hinzu, ist schnell alles dicht. Damit Regen und Tauwasser gut ablaufen können, sollten Haus­eigentümer jetzt das gesamte Entwässerungs­system rund ums Haus kontrollieren und reinigen.