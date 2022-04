Sobald sich ein kleines Loch bildet, ziehen die meisten Fein­strumpf­hosen Lauf­maschen. Das zeigt der Strumpfhosen-Test unseres schweizerischen Part­nermagazins K-Tipp. Lediglich die auch hier­zulande erhältliche Satin Touch von Wolford erwies sich als etwas unempfindlicher gegen­über Lauf­maschen, scheuerte aber an Sohle und Ferse recht schnell durch. Das insgesamt befriedigende Modell kostet 21 Euro. In einem früheren Strumpfhosen-Test der Schweizer hatten die Nylons noch besser abge­schnitten.

Testsieger Fugal, knapp dahinter Kunert

Am Ende gaben die Eidgenossen nur zwei Modellen ein gutes Gesamt­urteil: der Fogal Caresse sowie der Kunert Mystique 20 für 17,50 Euro. Die Testsieger-Strumpf­hose von Fogal war in der Scheuer­beständig­keit gut, in puncto Lauf­maschen aber nur ausreichend – bei einem Preis von 27 Euro pro Stück. Deutlich güns­tiger sind die Fein­strumpf­hosen von C & A – sie kosten im Vierer­pack 6 Euro. Verglichen mit der Testsiegerin waren sie robuster und neigten weniger zu Lauf­maschen. Dafür zogen sie leicht Fäden.