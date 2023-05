Tipp: Sie können Gebühren für Internet, Fest­netz und Handy mit 20 Prozent der Gesamt­kosten pauschal ansetzen. Der Höchst­betrag liegt bei 20 Euro pro Monat – also 240 Euro im Jahr. Um den Maximal­betrag auszuschöpfen, muss die monatliche Gesamt­rechnungs­summe aber mindestens 100 Euro betragen.

Arbeits­mittel. Ob Arbeits­zimmer oder Arbeits­ecke – Beschäftigte können tech­nische Geräte geltend machen, die für die Arbeit zu Hause notwendig sind. Werden Laptop , Monitor , Drucker oder Head­set fast nur beruflich genutzt, sind sie voll absetz­bar. Digitale Wirt­schafts­güter können in voller Höhe im Jahr des Kaufs abge­schrieben werden. Auch Büromöbel wie ein Schreibtischstuhl dürfen zusätzlich abge­zogen werden (siehe unser Special Werbungskosten: So setzen Sie Arbeitsmittel ab ). Bei einer gemischten Nutzung müssen die Kosten nach beruflichem Nutzungs­anteil prozentual aufgeteilt werden. Nur dieser ist absetz­bar.

Die Pauschale zählt bei Angestellten zu der Werbungs­kostenpauschale von 1 230 Euro, die das Finanz­amt ohnehin gutschreibt. Beschäftigte können also allein mit der Home­office-Pauschale eine Steuerersparnis heraus­holen. Liegen noch weitere Ausgaben vor, etwa für Arbeits­mittel oder Internet, lässt sich die 1 230-Euro-Grenze noch leichter knacken. Das drückt die Steuer weiter.

Nicht jeder hat ein separates Arbeits­zimmer, viele arbeiten in der Küche oder am Wohn­zimmertisch. Auch dafür gibt es einen steuerlichen Anreiz: Anstatt konkreter Ausgaben für einen beruflich genutzten Raum können Berufs­tätige für jeden Tag, den sie zu Hause arbeiten, 6 Euro pauschal absetzen. Allerdings ist diese Homeoffice-Pauschale auf 210 Arbeits­tage im Jahr begrenzt. Der maximale Steuerbonus pro Jahr beträgt 1 260 Euro.

Wer zu Hause arbeitet und nicht mehr täglich mit dem eigenen Wagen ins Büro fährt, produziert weniger CO 2 und schützt damit auch das Klima. Denn die Masse machts: Laut Arbeits­agentur pendelten 2021 – trotz Corona – 13,3 Millionen sozial­versicherungs­pflichtig Beschäftigte zur Arbeit in einen anderen Land­kreis.

Wie bekommt man die Vergüns­tigung? Angestellte machen sie in der Anlage N der Steuererklärung geltend. Die Pauschale zählt zu den Werbungs­kosten. Arbeitnehme­rinnen und Arbeitnehmer sparen erst Steuern, wenn sie im Jahr mehr als 1 230 Euro Werbungs­kosten abrechnen.

Was ist das? Ein Steuerbonus für alle, die ohne extra Arbeits­zimmer zu Hause arbeiten.

3. Fahrtweg teilen mit der Fahr­gemeinschaft

Geringeres Verkehrs­aufkommen, weniger CO 2 -Emissionen, geteilte Fahrt­kosten: Das Finanz­amt fördert durch aktuelle Rege­lungen zur Entfernungs­pauschale Fahr­gemeinschaften besonders: Für alle Beteiligten gibt es die volle Entfernungs­pauschale. Jeder Mitfahrer profitiert von diesem Steuer­vorteil genauso wie die Person am Steuer.

Pauschale. Für den Arbeitsweg lassen sich 30 Cent für den 1. bis 20. Kilo­meter und 38 Cent ab dem 21. Kilo­meter seit Januar 2022 (für das Veranlagungs­jahr 2021 35 Cent ab dem 21. Kilo­meter) in der Steuererklärung abrechnen. Berück­sichtigt wird die einfache Wegstrecke und nicht die Zahl der insgesamt gefahrenen Kilo­meter.

Wegstrecke. Das Finanz­amt akzeptiert in der Regel nur den kürzesten Weg zwischen der eigenen Wohnung und der Arbeit. Eine längere Wegstrecke erkennt es nur an, wenn diese verkehrs­güns­tiger ist. Also wenn der Steuer­pflichtige, anstatt quer durch die Innen­stadt zu fahren, Umge­hungs­straßen nutzt. Umwege aufgrund einer Fahr­gemeinschaft etwa zum Abholen der Mitfahrenden berück­sichtigt der Fiskus aber nicht.

Höchst­betrag. Der Fahrer kann unter Umständen mehr absetzen als die Mitfahrer. Er oder sie darf für das Auto die Entfernungs­pauschale nämlich unbe­grenzt ansetzen. Für Mitfahrende ist sie auf maximal 4 500 Euro pro Jahr begrenzt. Das dürfte aber meist reichen, entsprechen 4 500 Euro doch einer jähr­lichen Kilo­meter­leistung von 25 520 Kilo­metern. Bei 220 Arbeits­tagen müsste man also täglich mehr als 58 Kilo­meter einfache Strecke zur Arbeit mitfahren, ehe die Deckelung greift.

Steht allen in der Fahr­gemeinschaft ein eigener Pkw zur Verfügung und wechseln sich die Beteiligten mit dem Fahren ab, kommen alle Beteiligten nicht so schnell an den steuerlichen Höchst­betrag. Denn die Tage als Fahrer werden für den Höchst­betrag nicht mitgezählt. Praktisch werden bei der Steuererklärung zwei Entfernungs­pauschalen berechnet: einmal für die Tage als Fahrer und einmal für die als Mitfahrer. Beträgt die Mitfahrer-Pauschale mehr als 4 500 Euro, muss sie gekappt werden. Dann werden sowohl die Fahrer- als auch die Mitfahrer-Pauschale addiert bei den Werbungs­kosten angegeben.