Der TV-Empfänger SL 30 T2 von Comag hatte einige Schwierigkeiten , als die neue Antennen­technik DVB-T2 HD Ende März in den Regel­betrieb über­ging. Der Anbieter gab rasch ein Software-Update heraus. Doch einige Nutzer konnten ihr Gerät nach der Aktualisierung plötzlich gar nicht mehr einschalten. test.de erklärt, worauf beim Update zu achten ist und was Kunden im Schadens­fall tun können.

Neue Software löst alte Probleme Bereits im April hatten wir über die technischen Probleme berichtet, die beim Comag SL 30 T2 auftraten, nachdem DVB-T2 HD von der Test­phase in den Regel­betrieb gewechselt war. Comag wollte diese Problem per Software-Update lösen. An sich gelang das auch – zumindest auf unserem Testgerät: Nach der Installation des Updates wies das Gerät aus unserem Test von DVB-T2-HD-Receivern keine Fehler mehr auf. Zusätzlich stattete der Anbieter noch nicht verkaufte Modelle mit der neuen Software aus, sodass Neukunden ohne Zwischenfälle Fernsehen in HD genießen konnten.

Receiver mit Lan-Buchse: Der Teufel steckt im Detail Einige Leser machten uns jedoch darauf aufmerk­sam, dass sich ihr Gerät nach dem Update nicht mal mehr einschalten ließ. Ein möglicher Grund: Eventuell haben die betroffenen Nutzer die falsche Datei herunter­geladen. Comag verkauft zwei Varianten des SL 30 T2: eine mit Lan-Netz­werk­buchse und eine andere ohne Lan-Anschluss. Die Updates für diese zwei Modelle unterscheiden sich. Installiert ein Besitzer des Geräts ohne Lan die Datei für das Modell mit Lan, können die von unseren Lesern beschriebenen Total­ausfälle nicht ausgeschlossen werden. Das Gleiche gilt, wenn ein Nutzer auf einem Modell mit Lan die Datei für den Receiver ohne Lan einspielt. © Comag Oben ist die Variante mit Lan-Buchse zu sehen, unten das Gerät ohne diesen Netz­werk­anschluss.

Nur eins der zwei Updates ist sofort zu sehen Zwar weist Comag online mit der Produktbezeichnung und einem warnenden Foto darauf hin, dass der Nutzer genau prüfen sollte, welches Update er auswählt. Doch in der Eile mag mancher das über­sehen haben, zumal Comag die beiden Updates mit unterschiedlicher Priorität anzeigt. Auf der Startseite von Comag ist (Stand 9. Juni 2017) nur das Update für das Modell mit Lan zu finden. Wer das Update für das Gerät ohne Lan benötigt, muss sich über „Support Produkte“ > „Receiver“ durch­klicken und an zahlreichen Satelliten-Recei­vern vorbei scrollen, ehe er die gewünschte Variante des SL 30 T2 findet. Das hätte Comag geschickter lösen können, schließ­lich sind Nutzer nur dann in der Lage, die Verwechs­lung zu vermeiden, wenn sie von der Verwechs­lungs­gefahr wissen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen Bei der Auswahl der Update-Datei ist also Vorsicht geboten. Wer auf Nummer Sicher gehen will, klickt auf die folgenden Links: Hier gibt es das Update für den SL 30 T2 ohne Lan und hier das Update für den SL 30 T2 mit Lan. Um Fehler bei der Aktualisierung zu vermeiden, sollten Nutzer der jeweiligen Update-Anleitung folgen, die Comag ebenfalls auf den verlinkten Seiten bereit­stellt.

Comag hilft bei der Aktualisierung Der Anbieter leistet auch Unterstüt­zung beim Aktualisieren der Receiver-Software. Gegen­über der Stiftung Warentest versprach Comag: „Wir sind sehr kulant, wenn der Kunde das Update nicht eigen­ständig hinbe­kommt. Gerne können die Kunden das Gerät zu uns schi­cken, wir kümmern uns dann um das Update. Der Versand sollte allerdings vom Kunden bezahlt werden. Ebenso sind wir immer bereit, telefo­nisch Hilfe­stellung bei der Installation zu geben.“ Auf der Comag-Home­page ist für tech­nischen Unterstüt­zungs­bedarf lediglich die Nummer einer recht teuren Hotline zu finden. Auf Nach­frage der Stiftung Warentest teilte die Firma jedoch mit, dass Kunden sich auch über die lokale und damit deutlich güns­tigere, für viele Nutzer sogar kostenlose Nummer 0 71 61 / 50 30 63 3 melden können.

Im Schadens­fall erst zum Händler, dann zum Hersteller Erster Ansprech­partner im Falle eines Defekts ist der Händler, der das Gerät verkauft hat. Inner­halb der ersten zwei Jahre nach Kauf haftet er für Sachmängel. Während der ersten sechs Monate liegt die Beweislast bei ihm: Er muss das Gerät umtauschen, es sei denn, er kann nach­weisen, dass der Defekt durch den Besitzer verursacht wurde. Im Fall des Comag SL 30 T2 ist die Lage allerdings etwas verzwickt: Der Schaden könnte durch­aus daher stammen, dass der Nutzer das falsche Update installiert hat. Sollte der Händler den Umtausch verweigern, können sich Kunden auch direkt an den Hersteller wenden. Comag teilte auf Anfrage der Stiftung Warentest mit, die Firma könne Fälle, in denen versehentlich das falsche Update installiert wurde, meist in einem persönlichen Gespräch mit dem betroffenen Kunden lösen. Tipp: Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Reklamation und Kauf­recht finden Sie im großen FAQ Kaufrecht auf test.de.

Garantie und Gewähr­leistung durch Update nicht gefährdet Einige Leser zeigten sich aufgrund von Formulierungen in der Bedienungsanleitung des SL 30 T2 besorgt, dass sie durch das Update ihren Anspruch auf Garantie oder Sachmängelhaftung (früher „Gewähr­leistung“) verlieren würden. So heißt es in der Anleitung: „Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie und Gewähr­leistung des Herstel­lers.“ Comag erklärte gegen­über der Stiftung Warentest, dieser Ausschluss beziehe sich selbst­verständlich nicht auf vom Anbieter selbst zur Verfügung gestellte Updates für die jeweilige Gerätevariante. Die Anleitung gibt außerdem folgenden Hinweis: „Beachten Sie, dass es im Zusammen­hang mit einem externen USB-Speichermedium tech­nisch bedingt zu Daten­fehlern kommen kann. Wir als Hersteller des Recei­vers über­nehmen keinerlei Haftung für Daten­verlust oder Beschädigung im Zusammen­hang mit dem Gebrauch der USB-Schnitt­stelle (...).“ Laut Comag ist dieser Passus nur für den Fall gedacht, dass ein Nutzer einen fehler­haften oder von Schädlingen befallenen Daten­träger für die Installation des Updates verwendet.