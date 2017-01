DVB-T2-HD: 13 Empfänger im Test

Wichtig vorweg: Kabel- oder Satelliten­empfänger sind von der Umstellung der Über­tragungs­technik nicht betroffen. Handeln müssen nur Zuschauer, die ihr Fernseh­programm in Deutsch­land über Antenne empfangen. Manche sollten das schnell tun: In 18 Ballungs­räumen erfolgt die Umstellung für das Antennen­fernsehen am 29. März 2017. Andere Regionen folgen bis Früh­jahr 2019. Einen Empfangs-Check nach Post­leitzahl finden Sie unter www.dvb-t2hd.de/empfangscheck , DVB-T2-Infos und eine Über­sichts­karte unter www.dvb-t2hd.de/regionen .

Öffent­liche-recht­liche weiter gratis, private Sender kosten

Am 29. März 2017 wird das Antennen­fernsehen von DVB-T auf DVB-T2 HD umge­stellt. Wer weiterhin über Antenne fernsehen möchte, braucht dann einen neuen Fernseher mit einge­bautem DVB-T2-HD-Empfänger oder eine separate Empfangs­box, die ältere TV-Geräte entsprechend ergänzt.

Öffent­lich-recht­liche Programme. Die öffent­lich-recht­lichen Programme werden Sie zukünftig weiter ohne Zusatz­kosten empfangen können. Die öffent­lich-recht­lichen Sender finanzieren die Antennen­ausstrahlung über den Rund­funk­beitrag.

Private Sender. Für private Sender werden Sie nach einer kurzen Über­gangs­zeit bezahlen müssen. Dafür benötigen Sie dann einen Decoder, der als Modul in den Fernseher gesteckt wird. Oder Sie schaffen sich eine separate Freenet-Empfangs­box an. Fans von „Deutsch­land sucht den Super­star“, „The Voice of Germany“, Lets Dance“ und „Wer wird Millionär“ müssen für den Empfang der privaten Sender ab Juni 69 Euro im Jahr berappen. Diese Empfangs­gebühr zahlt der Zuschauer nicht an einzelne Sender sondern an den Betreiber der neuen Sende­technik. Der heißt paradoxer­weise Freenet TV, obwohl der Empfang dank Freenet nicht mehr kostenfrei ist.