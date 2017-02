Zimmer­antennen – sehr gute Modelle ab 20 Euro

In vielen Ballungs­räumen reicht eine Zimmer­antenne völlig, um die neuen Fernseh­signale zu empfangen. Aber auf die Auswahl kommt es an: Vier der 14 getesteten Antennen fallen mit der Note Mangelhaft durch. Es gibt allerdings auch drei Modelle mit der Note Sehr Gut. Eine davon ist schon für kaum mehr als 20 Euro zu haben. Aber: Auch solche Zimmer­antennen wollen korrekt aufgestellt und ausgerichtet werden. Früher schwenkte ihr Nutzer dafür die Teleskops­täbe des Gerätes solange, bis ihm das Bild auf der Matt­scheibe gefiel. Heute verfügen die wenigsten Antennen über Teleskops­täbe. Die meisten sind kleine Kästen – flach wie ein Tablet. Justiert wird mit der Antenne selbst. Dabei hilft das Menü des Fernsehers oder Empfängers, in dem sich die Signalstärke und Signalqualität für die aktuelle Antennen­position anzeigen lässt. Wie Sie die Anzeigen auf den unterschiedlichen Fernsehern oder Recei­vern finden, haben wir Ihnen in einer Anleitung für verschiedene Geräte­typen zusammen­gestellt.