Router sind Multitalente: WLan-Zentrale, Modem und Telefonzentrale in einem. Wir haben acht WLan-Router mit integriertem Modem geprüft. Die Preise liegen zwischen knapp 100 und 350 Euro.

Der Test offen­bart Unterschiede in der Daten­über­tragung, der WLan-Abdeckung, in der Sicherheit und im Strom­verbrauch. Zwischen dem stromhung­rigsten und dem spar­samsten Router im Test liegen Strom­kosten von etwa 40 Euro pro Jahr.

Geprüft haben wir Geräte von der Telekom, Asus, TP-Link, Zyxel sowie AVM-FritzBoxen. Sie unterscheiden sich in ihrer Leistung und Ausstattung. Finden Sie Ihren persönlichen Testsieger, unsere Test­kommentare liefern Details zu jedem Gerät.

Eine Besonderheit im Test ist der Telekom Speedport Pro Plus. Dieser DSL-Router hat ein Sim-Karten-Steck­platz für eine zusätzliche Mobil­funk­verbindung. An Telekom-Hybrid-Anschlüssen kann er das Internet­signal gleich­zeitig aus dem DSL-Fest­netz und dem LTE-Funk­netz holen.

Mesh-Funk­tion und Internet via Glasfaser

Im Prinzip taugen alle Router im Test auch für Glasfaser-Anschlüsse. Aber: Wer sein Internet­signal über Glasfaser empfängt, benötigt noch ein extra Glasfaser-Modem. Dies lässt sich mittels Wan-Buchse mit dem Router verbinden. Der Router über­nimmt dann das Internet­signal vom Glasfaser-Modem und gibt es an die Endgeräte im Heimnetz­werk weiter.

Alle Router im Test sind zudem mesh-fähig. Das heißt: Ergänzt durch Zusatz­geräte wie Mesh-Repeater oder Mesh-Zugangs­punkte können sie auch größere Wohnungen oder ganze Häuser mit WLan versorgen. Dort stößt ein einzelner Router schnell an seine Grenzen. Details zur Mesh-Technik finden Sie in unserem Test Mesh-WLan-Systeme.

Tipp: Optimieren Sie Ihr Heimnetz­werk. Wir zeigen, wie Sie in sechs Schritten zum perfekten WLan kommen. Hilf­reich kann dabei auch die Fritz-WLan-App sein, mit der Sie in Ihrer Wohnung messen, wo das WLan am besten ist.