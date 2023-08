Fest­nahme und Durch­suchung

Bereits im vergangenen Jahr warnte Finanztest vor der österreichischen MFP My First Plant GmbH wegen dubioser Anlagen in Cannabis­produkte. Nun kam es Anfang August durch das Landes­kriminal­amt Kärnten zu Haus­durch­suchungen an fünf Stand­orten. Eine Person wurde fest­genommen und befindet sich mitt­lerweile in Unter­suchungs­haft, wie Ober­staats­anwältin Elisabeth Täubl von der Zentralen Staats­anwalt­schaft zur Verfolgung von Wirt­schafts­strafsachen und Korruption (WKStA) Finanztest bestätigte. Dass es sich bei der fest­genom­menen Person um den Geschäfts­führer der MFP handelt, wie etwa die Kleine Zeitung in Österreich berichtet, wollte Täuble angesichts des Persönlich­keits­schutzes nicht mitteilen. Es werde gegen „vier natürliche Personen und einen Verband ermittelt“. Dabei geht es um den Verdacht des schweren Betrugs sowie Geld­wäsche.