Crowdfunding Vergleich für Exporo-Anleger

Beim Problem-Bauprojekt „Am Hamburger Stadt­park“ hat die Crowdfunding-Platt­form Exporo AG einigen Anlegenden den Schaden zum Groß­teil ersetzt. Der Anleger­anwalt Tobias Piel­sticker von der Münchener Kanzlei Witt Rechts­anwälte berichtet von bislang etwa 20 Vergleichen.

Zu vollem Schaden­ersatz verurteilt

In Fällen vor Gericht sei es dabei um den gesamten Schaden gegangen, außerge­richt­lich um etwa drei Viertel des Schadens. Das Land­gericht Hamburg hatte Exporo und die Exporo Forderungs­händler II GmbH am 18. Juli 2022 per Versäumnis­urteil rechts­kräftig zu vollem Schaden­ersatz verurteilt (Az. 335 0 54/22). Exporo äußerte sich auf unsere Nach­frage nicht dazu.